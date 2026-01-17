Politika

ANS OSUDIO NAPADE NA BAOŠIĆA: Opasna atmosfera straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru

Novosti online

17. 01. 2026. u 17:05

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer.

АНС ОСУДИО НАПАДЕ НА БАОШИЋА: Опасна атмосфера страха и нетрпељивости у дигиталном простору

Foto: Printskrin Informer TV

​Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru.

​Asocijacija novinara Srbije poziva nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše  napade na pojedince.

​Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i  napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako

"Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako"