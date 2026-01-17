Tenis

VELIKA ŠTETA: Sa Australijan opena se povukao grend slem finalista

Časlav Vuković

17. 01. 2026. u 16:39

DOSTA problema sa povredama u poslednje vreme ima Mateo Beretini. Želeo je Italijan da nastupi na Australijan openu, ali bio je prinuđen da se povuče sa prvog grend slema u sezoni.

ВЕЛИКА ШТЕТА: Са Аустралијан опена се повукао гренд слем финалиста

FOTO: Tanjug/AP

On se oglasio na društvenim mrežama i otkrio da zbog povrede mora da odustajen.

- Moram da se povučem sa Australijskog opena. Opet osećam problem sa trbušnim mišićima. Ne bih bio spreman za meč u pet setova - rekao je Beretini.

Ljubitelji tenisa su zbog odustajanja 56. igrača sveta ostali uskraćeni za derbi prvog kola. On je trebalo da igra protiv Aleksa de Minora. Priliku da igra protiv Australijanca dobio je Mekenzi Mekdonald.

Podsetimo, Beretinijev najbolji rezultat na Austrlijan openu je polufinale koje je igrao 2022. godine, a najveći rezultat na grend slemovima mu je finale Vimbldona 2021.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
BIVŠA SFRJ ZEMLJA ŠALJE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade

BIVŠA SFRJ ZEMLjA ŠALjE VOJNIKE NA GRENLAND? Oficiri spremni za polazak, njihov broj simboličan - čeka se odobrenje vlade