VELIKA ŠTETA: Sa Australijan opena se povukao grend slem finalista

DOSTA problema sa povredama u poslednje vreme ima Mateo Beretini. Želeo je Italijan da nastupi na Australijan openu, ali bio je prinuđen da se povuče sa prvog grend slema u sezoni.

On se oglasio na društvenim mrežama i otkrio da zbog povrede mora da odustajen.

- Moram da se povučem sa Australijskog opena. Opet osećam problem sa trbušnim mišićima. Ne bih bio spreman za meč u pet setova - rekao je Beretini.

Ljubitelji tenisa su zbog odustajanja 56. igrača sveta ostali uskraćeni za derbi prvog kola. On je trebalo da igra protiv Aleksa de Minora. Priliku da igra protiv Australijanca dobio je Mekenzi Mekdonald.

Podsetimo, Beretinijev najbolji rezultat na Austrlijan openu je polufinale koje je igrao 2022. godine, a najveći rezultat na grend slemovima mu je finale Vimbldona 2021.

