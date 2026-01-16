"ŠTO VI IZ MEDIJANE NISTE DALI, NEGO STE DALI ZA ANU ŠTAJDOHAR?" Vučić o napadu na Anu Bekutu - Na šta vas to podseća? Na čiju ideologiju?

"SVE što rade, sve je laž. Lagali su i za novac koji je dat. I nije dat Ani Bekuti, već za celu manifestaciju", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obraćanja nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, a komentarišući jeziv napad blokadera na estrandu umetnicu Anu Bekutu u Čačku.

Foto: Printskrin

- I to je očekivan novac, zna se koliko vredi pevanje Ane Bekute. Niko nije uzeo ni dinara nigde. A te priče - mogli sta za decu da date. Pa što vi iz Medijane niste dali, nego ste dali za Anu Štajdohar? Šta, ona je bolja od Ane Bekute? Nemojte da se šalite. Različiti su ukusi, samo nemojte da pričamo o objektivnoj vrednosti umetničkog delovanja Ane Bekute i Ane Štajdohar. Nije za porediti. Za to ne morate da budete ekspert. Ja sam šokiran snimcima koje sam video. Da smo snimili nekoga ko ledenicama gađa kuče, svi bismo ga osudili i rekli da su zlikovci i zlotvori. Pošto je reč o čoveku, posebno ženi, njima je sve to dozvoljeno, jer ona nije ni čovek, ni žena, kao što ja nisam ni čovek, ni muškarac. Mi smo ćaci, ćacije imate pravo da ubijate, to nisu ljudi. Na šta vas to podseća? Na koje vreme, čiju ideologiju? Ako neko gađa ženu, a ta žena ne deli političke stavove sa nama, onda udri još jače. Verujem da su to ljudi videli i dobro razumeli i da će na budućim izborima izabrati pristojnu Srbiju - naveo je predsednik Srbije.

