SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)

ČETVRFINALNI meč ATP Adelejda koji su odigrali Alehandro Davidovič-Fokina i Valentin Vašero iznedrio je scenu kojoj se smeje ceo svet.

Printskrin/Iks/Solotenispicks

Tokom jednog servisa, ubeđen da je njegov servis završio unutar polja, Fokina je samouvereno zatražio video proveru (čelendž), ne sluteći da će se ubrzo pokajati, a slatko nasmejati navijače, protivnika, čak i sudiju..

Kada se grafika pojavila na ekranu, usledio je šok, a potom i opšti smeh na stadionu.

EL MEJOR CHALLENGE QUE VAS A VER EN TODA LA SEMANA ‼️



Fokinita pensó que su pelota había entrado y pidió el challenge.

Resultado: no ve un carajo pic.twitter.com/7C9wxIONJ4 — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) January 15, 2026

Lopta nije bila ni blizu linije i završila je duboko u autu!

Nikome nije jasno kako je on video da je loptica u polju.

