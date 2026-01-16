Tenis

SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 01. 2026. u 10:51

ČETVRFINALNI meč ATP Adelejda koji su odigrali Alehandro Davidovič-Fokina i Valentin Vašero iznedrio je scenu kojoj se smeje ceo svet.

Tokom jednog servisa, ubeđen da je njegov servis završio unutar polja, Fokina je samouvereno zatražio video proveru (čelendž), ne sluteći da će se ubrzo pokajati, a slatko nasmejati navijače, protivnika, čak i sudiju..

Kada se grafika pojavila na ekranu, usledio je šok, a potom i opšti smeh na stadionu. 

Lopta nije bila ni blizu linije i završila je duboko u autu!

Nikome nije jasno kako je on video da je loptica u polju. 

