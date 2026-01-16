SVI POPADALI OD SMEHA: Jedan od najgorih poteza u istoriji tenisa, ali bukvalno (VIDEO)
ČETVRFINALNI meč ATP Adelejda koji su odigrali Alehandro Davidovič-Fokina i Valentin Vašero iznedrio je scenu kojoj se smeje ceo svet.
Tokom jednog servisa, ubeđen da je njegov servis završio unutar polja, Fokina je samouvereno zatražio video proveru (čelendž), ne sluteći da će se ubrzo pokajati, a slatko nasmejati navijače, protivnika, čak i sudiju..
Kada se grafika pojavila na ekranu, usledio je šok, a potom i opšti smeh na stadionu.
Lopta nije bila ni blizu linije i završila je duboko u autu!
Nikome nije jasno kako je on video da je loptica u polju.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
