AUSTRALIJAN OPEN: Sve spremno, evo kada Olga Danilović igra protiv sedmostruke Grend slem šampionke
SVE je spremno za početak Australijan opena, sada je poznato i kada će prvi srpski predstavnici na teren.
Olga Danilović će snage odmeriti sa Venus Vilijams u 9 časova u nedelju po srednjoevropskom vremenu, a Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Martina Ečeverija u nedelju u sat vremena iza ponoći po našem vremenu.
Rival će Kecmanoviću biti dobro poznati Argentinac Tomas Martin Ečeveri, a ovo će biti njihov četvrti međusobni okršaj.
Miomir će tražiti priliku da izjednači u međusobnom učinku, s obzirom na to da Argentinac trenutno vodi sa 2:1.
Sa druge strane, oči srpske javnosti biće uprte i u "Džon Kejn arenu". Tamo, u završnici programa (oko 9 časova ujutru po našem vremenu), očekuje se duel Olge Danilović i legendarne Venus Vilijams.
Biće ovo njihov prvi duel, a srpska teniserka će imati priliku da odmeri snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
