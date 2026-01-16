Tenis

AUSTRALIJAN OPEN: Sve spremno, evo kada Olga Danilović igra protiv sedmostruke Grend slem šampionke

Новости онлајн

16. 01. 2026. u 11:10

SVE je spremno za početak Australijan opena, sada je poznato i kada će prvi srpski predstavnici na teren.

FOTO: Tanjug/AP

Olga Danilović će snage odmeriti sa Venus Vilijams u 9 časova u nedelju po srednjoevropskom vremenu, a Miomir Kecmanović igra protiv Tomasa Martina Ečeverija u nedelju u sat vremena iza ponoći po našem vremenu. 

Rival će Kecmanoviću biti dobro poznati Argentinac Tomas Martin Ečeveri, a ovo će biti njihov četvrti međusobni okršaj. 

Miomir će tražiti priliku da izjednači u međusobnom učinku, s obzirom na to da Argentinac trenutno vodi sa 2:1. 

Sa druge strane, oči srpske javnosti biće uprte i u "Džon Kejn arenu". Tamo, u završnici programa (oko 9 časova ujutru po našem vremenu), očekuje se duel Olge Danilović i legendarne Venus Vilijams.

Biće ovo njihov prvi duel, a srpska teniserka će imati priliku da odmeri snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom. 

