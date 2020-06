M. S. | 27. jun 2020. 20:33 | Komentara: 0

Privatno obezbeđenje koga je mimo legalnog rukovodstva Opštine i SO Budva angažovala DPS

Privatno obezbeđenje koga je mimo legalnog rukovodstva Opštine i SO Budva angažovala DPS, napada i izbacuje odbornika DF Đila Vujovića.Incident iz sale SO Budva.Iako je Đorđe Vujović legalno izabrani odbornik, koji ima pravo da prisustvuje sednici, po nalogu DPS-a i satelita, njega je privatno obezbeđenje izbacilo iz sale u kojoj je trebao da glasa. Nakon ovog snimka jasno je kako je DPS, sa satelitima, danas, na silu, izabrao Nikolu Divanovića, protivzakonito.Na snimku se jasno vidi da se Vujoviću onemogućava njegovo zakonsko pravo da prisustvuje sednici, na silu ga privatno obezbjeđenje izbaca iz sale gde se glasa, iako na to nemaju pravo.Takođe se na snimku čuje kako neko izdaje naređenje da odbornika iznesu iz sale.