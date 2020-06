B.Dabić | 11. jun 2020. 15:16 | Komentara: 0

Predsednik SO Budva Krsto Radović

BUDVA –

Jedan grad, dva predsednika, odnosno predsednik i vd predsednika Skupštine opštine. Tako je danas u Budvi nakon sednice koju je sazvala nova skupštinska većina u lokalnom parlamentu, 17 odbornika koju čine odbornici DPS, SD, Crnogorske i nezavisni odbornik Stevan Džaković.





Oni su danas na sednici koju su održali u hotelskoj sali smenili predsednika opštinre Budva Marka Carevića (DF) i predsednika SO Budva Krsta Radovića (Demokratska Crna Gora

Sednicom je predsedavala odbornica Crnogorske, Anđela Ivanović, a na dnevnom redu su: predlog za razrešenje predsednika Skupštine opštine Budva, predlog za razrešenje predsjednika opštine Budva, predlog odluke o ovlašćenju potpredsednika opštine Budva koji će vršiti funkciju predsednika opštine do izbora predsednika opštine.





Sednica je bila otvorena za medije.





Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević kazao je danas u Budvi da je neshvatljivo da 2020. godine neko kupuje i menja poslaničku većinu, te da je jedino rešenje bilo skraćenje mandata i novi izbori.





Predsednik SO Budva Krsto Radović jeranije danas sprečio novu odborničku većinu da uđe u salu SO Budva. On je podsetio da su u toku sednice skupštine opštine Budva, a na dnevnom redu su incijative za razrešenje predsednika opštine i skupštine. Nastavak sednice je zakazan za 29.juni.













Radović je novinarima kazao da je grupa odbornika i njihov saziv za današnje zasedanje potpuno nelegalan.





- Ja sam predsednik SO Budva, ja sam je zakazao shodno svim zakonskim odbredbama, a ovo je jedna pravna hajdučija i žao mi je što se nisu udostojili da saslušaju. Ovo je jedan performans koji gospoda pokušavaju da izvedu, a ono što je sigurno i što bih poručio građanima Budve da se laž brani rečima, a istina vremenom, kazao je Radović novinarima danas ispred Opštine Budva.