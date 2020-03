B. BORISAVLjEVIĆ | 06. mart 2020. 15:32 | Komentara: 0





FORUM srednjih stručnih škola Beograda najavio je, na konferenciji za medije, podnošenje krivičnih prijava protiv direktora škola koji ne preuzimaju tehnološke viškove, kako Zakon i poseban kolektivni ugovor predviđaju.

Prema rečima Milorada Antića, predsednika FSSB, profesori koji su zbog smanjenja broja odeljenja ostali bez pune norme, i koji su prepušteni sami sebi, bezuspešno obilaze škole, gde nailaze na zatvorena vrata. Njihov broj varira od 700 DO 1.000.

- Kolege koje su proglašene tehnološkim viškom za pola radnog vremena već šest meseci primaju umanjene plate i jedva preživljavaju - rekao je Antić. - Sa druge strane, postoji potreba za tim radnim mestima, ali se, uprkos odličnom i jasnom zakonu, ona dodeljuju prijateljima, rodbini, članovima politički stranaka...

Profesorka engleskog jezika Natalija Đorđević je u avgustu ostala na 55 odsto norme. Kako je navela, do 15. septembra je obišla oko 30 škola i svuda je naišla na zatvorena vrata. Obratila se školskoj upravi, koja je dala preporuku OŠ "Kosta Abrašević" u Resniku za preuzimanje.

- Međutim, direktorka je tražila rešenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme - navela je Đorđevićeva. - Nije mi poznato koji su razlozi i motivi toga da direktorka škole postupa suprotno oderdbama Zakona o radu i ne priznaje institut ugovora o radu i član 30, koji navodi da se radni odnos zasniva ugovorom o radu. Zbog kršenja zakona podnela sam krivičnu prijavu protiv direktorke.

Njen kolega Željko Mirčetić je posle 30 godina radnog staža kao bibliotekar ostao bez polovine norme. On je, postupajući po stručnom uputstvu Ministarstva prosvete o tehnološkim viškovima, poslao dopise školama koje su imale 50 odsto slobodno norme za to radno mesto. Od nekih je dobio negativni odgovor, a druge nisu odgovorile. Zatim se obratio Radnoj podgrupi, koja je dala preporuku za 13. gimnaziju, ali je direktor odgovorio da je to mesto popunjeno. On ističe da je u toj školi to mesto i dalje upražnjeno.





PO ZAKONU SVE JASNO

U STRUČNOM uputstvu Ministarstva prosvete za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u obrazovnim ustanovama navodi se da se, u skladu sa odredbama člana 152 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prijem u radni odnos vrši na osnovu preuzimanja sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom, kao i na osnovu konkursa, ako nije moguće preuzimanje sa liste.