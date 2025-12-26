Podsećamo na veliki projekat „Gradske čistoće“ - „Reciklosaurusi“ osvojili srca najmlađih Beograđana

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je i tokom protekle 2025. godine sprovelo još jedan veliki i izuzetno značajan edukativni projekat za najmlađe Beograđane, na koji je posebno ponosno.

U okviru rada Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, „Gradska čistoća“ je za prvake osnovnih škola svih deset beogradskih opština koje su u nadležnosti preduzeća organizovala besplatnu edukativnu pozorišnu predstavu „Reciklosaurusi“ i to u saradnji sa Dečijim pozorištem „Hajde obraduj dan!“ i lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji se nalaze ove škole .

Priliku da uživaju u dogodovštinama svojih omiljenih junaka i tako uče o reciklaži, imali su najmlađi osnovci blizu čak 40 beogradskih osnovnih škola.



Kako bi što bolje preneli poruku najmlađima Dečije pozorište „Hajde obraduj dan!“ je oživelo omiljene animirane junake Reciklosauruse iz ciklusa istoimenih crtaća i osmislilo edukativnu pozorišnu predstavu nalik modernoj bajci u kojoj su deca Beograda uživala i u prethodnim sezonama.

Takođe, i vozila „Gradske čistoće“ su već više godina brendirana poznatim likovima koji radoznalim klincima i klincezama mašu sa beogradskih ulica i prenose poruke važne za očuvanje životne sredine.

Metalosaurus, Papirosaurus, Staklosaurus i Plastikosaurus sa Nikolicom Čistilicom će nastaviti da se druže sa beogradskim prvačićima, koji će, i u narednim godinama, na zabavan, kreativan i interaktivan način učiti kako se otpad pravilno sortira, zašto se otpad reciklira i koliko je reciklaža važna za očuvanje zdrave životne sredine. Sve to će doprineti razvoju ekološke svesti najmlađih Beograđana koji će, što je najvažnije, ove ekološke lekcije primenjivati i kasnije u svojim domovima, sa svojim porodicama.

