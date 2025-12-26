Podsećamo na veliki projekat „Gradske čistoće“ - „Reciklosaurusi“ osvojili srca najmlađih Beograđana
JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je i tokom protekle 2025. godine sprovelo još jedan veliki i izuzetno značajan edukativni projekat za najmlađe Beograđane, na koji je posebno ponosno.
U okviru rada Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, „Gradska čistoća“ je za prvake osnovnih škola svih deset beogradskih opština koje su u nadležnosti preduzeća organizovala besplatnu edukativnu pozorišnu predstavu „Reciklosaurusi“ i to u saradnji sa Dečijim pozorištem „Hajde obraduj dan!“ i lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji se nalaze ove škole .
Priliku da uživaju u dogodovštinama svojih omiljenih junaka i tako uče o reciklaži, imali su najmlađi osnovci blizu čak 40 beogradskih osnovnih škola.
Takođe, i vozila „Gradske čistoće“ su već više godina brendirana poznatim likovima koji radoznalim klincima i klincezama mašu sa beogradskih ulica i prenose poruke važne za očuvanje životne sredine.
Metalosaurus, Papirosaurus, Staklosaurus i Plastikosaurus sa Nikolicom Čistilicom će nastaviti da se druže sa beogradskim prvačićima, koji će, i u narednim godinama, na zabavan, kreativan i interaktivan način učiti kako se otpad pravilno sortira, zašto se otpad reciklira i koliko je reciklaža važna za očuvanje zdrave životne sredine. Sve to će doprineti razvoju ekološke svesti najmlađih Beograđana koji će, što je najvažnije, ove ekološke lekcije primenjivati i kasnije u svojim domovima, sa svojim porodicama.
