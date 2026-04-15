Manastir Tumane: Gde se vera susreće sa čudima i prirodom Srbije (FOTO)

POSTOJE mesta na koja se ne dolazi slučajno. Mesta koja vas ne zovu glasno, ali vas ipak pronađu u pravom trenutku. Manastir Tumane je upravo jedno od njih. Skriven u šumama istočne Srbije, nedaleko od Golupca i moćnog Dunava, ovaj manastir danas važi za najposećeniju svetinju u zemlji, ali njegova priča nije samo priča o veri. To je priča o sudbini, o ljudima, o nadi i o čudima koja su mnoge naterala da se vrate sebi.

Legenda koja i dalje živi

Iza svake svetinje stoji priča, ali retko koja živi toliko dugo i snažno kao ona koja je oblikovala Tumane. Ovaj manastir svoju legendu duguje Milošu Obiliću, vitezu čije ime odzvanja kroz srpsku istoriju. Prema predanju, upravo je on, tokom lova, greškom ranio pustinjaka Zosima Sinajita, čoveka koji je živeo u potpunoj tišini i molitvi, daleko od sveta, piše Kulturizam.

Dok ga je nosio, pokušavajući da ga spasi, čuo je reči koje će zauvek obeležiti ovo mesto: „Tu me mani.“ U tom jednostavnom, ali snažnom trenutku, rodilo se ime i sudbina. Na mestu gde je pustinjaka napustio, Miloš je započeo izgradnju manastira, kao čin pokajanja i poštovanja. Nije stigao da ga dovrši. Otišao je u bitku na Kosovu, ostavljajući iza sebe nedovršenu svetinju i priču koja će vekovima kasnije postati temelj duhovnog hodočašća.

Svetinja koja je opstajala uprkos svemu

Tumane nikada nije imalo lak put. Kroz vekove je rušen, paljen, zaboravljan i ponovo podizan, baš kao i narod koji ga je čuvao. Njegova istorija nije linearna – ona je ciklična, puna prekida i ponovnih početaka.

U vreme osmanske vlasti bio je utočište i zaklon, mesto gde su ljudi dolazili ne samo da se mole, već i da sačuvaju svoj identitet. Kasnije je obnavljan, pa ponovo razaran, da bi u 20. veku gotovo nestao. Ipak, svaki put kada bi izgledalo da je kraj, manastir bi se vraćao u punom sjaju.

Danas stoji obnovljen, ali ne kao muzej prošlosti, već kao živa svetinja. Njegovi zidovi ne pričaju samo o istoriji, već o upornosti i veri koja ne prestaje.

Priče o čudima koje ne prestaju

Ako pitate ljude zašto dolaze u Tumane, retko ko će govoriti o arhitekturi ili istoriji. Govoriće o nečemu što se ne može lako objasniti.

Priče o čudima ovde nisu retkost – one su deo svakodnevice. Prenose se tiho, od čoveka do čoveka, bez potrebe za dokazivanjem. Neko govori o izlečenju, neko o unutrašnjem miru koji je pronašao posle godina nemira, neko o odgovoru koji je došao u trenutku kada ga više nije očekivao.

U manastiru se čuvaju mošti svetog Zosima, ali i svetog Nektarija, poznatog kao velikog iscelitelja u pravoslavlju. Vernici dolaze, mole se, dodiruju svetinje, ostavljaju svoje brige i odnose nešto što ne umeju uvek da objasne rečima.

Možda je u pitanju vera. Možda sugestija. A možda nešto treće, što izmiče racionalnom objašnjenju. Ono što je sigurno jeste da ljudi iz Tumana retko odlaze isti.

Priroda koja leči zajedno sa tišinom

Put do manastira nije samo fizičko putovanje. Kako se približavate, pejzaž počinje da menja ritam misli. Guste šume, hladovina i žubor Tumanske reke stvaraju osećaj izdvojenosti iz svakodnevice.

U tom prostoru, tišina nije prazna – ona je ispunjena. Nije neprijatna, već oslobađajuća. Ljudi hodaju sporije, govore tiše, kao da instinktivno osećaju da su zakoračili u drugačiji svet. Posebno mesto u tom iskustvu ima isposnica svetog Zosima, skrivena u šumi. Kratak put do nje često postaje lični ritual, mali hod kroz prirodu koji ima gotovo meditativni efekat. Tamo, daleko od gužve, mnogi kažu da prvi put zaista osete mir.

Kako je Tumane postao najposećeniji manastir u Srbiji?

U vremenu kada se sve meri brzinom i dostupnošću, bratstvo manastira Tumane uspelo je da očuva ritam koji ne pripada savremenom svetu – ritam u kojem ljudi ponovo uče da zastanu. U tome leži njegova snaga.

Popularnost ovog manastira nije rezultat marketinga ili trendova. Ona je rasla organski, kroz priče koje su ljudi nosili sa sobom. Svako ko je došao i doživeo nešto lično, postajao je glas koji dalje širi priču.

Blizina Golupca i Dunava učinila je Tumane dostupnim i turistima, ali ono što ih zadržava jeste iskustvo koje prevazilazi klasičan obilazak. Ovde se ne dolazi samo da bi se videlo – ovde se dolazi da bi se osetilo.

Veliki broj posetilaca nije narušio suštinu mesta. Naprotiv, čini se da je energija kolektivne vere samo dodatno pojačala njegov uticaj.

Između turizma i duhovnosti

Tumane danas stoji na zanimljivoj granici između turističke atrakcije i duhovnog centra. Autobusi dolaze, ljudi fotografišu, kupuju suvenire, ali istovremeno pale sveće, ćute i mole se.

Ta kombinacija na prvi pogled deluje kontradiktorno, ali u praksi funkcioniše. Jer, bez obzira na razlog dolaska, većina ljudi brzo oseti da ovo nije obično mesto. I ponašanje se menja spontano.

Možda je to najveći kvalitet Tumana – što uspeva da prihvati svakoga, bez obzira na motiv, i da svakome ponudi nešto što mu je potrebno.

Mesto kojem se ljudi vraćaju

Postoje destinacije koje obiđete jednom i precrtate sa liste. Tumane nije jedno od njih.

Ljudi mu se vraćaju. Ne zato što moraju, već zato što žele. Vraćaju se jer su tamo ostavili deo sebe, jer veruju da ih tamo čeka nešto što drugde ne mogu pronaći.

U svetu prepunom buke, informacija i neprekidnog kretanja, Tumane ostaje prostor tišine. A tišina, u današnje vreme, postaje luksuz. Možda upravo zato ovaj manastir nije samo najposećeniji u Srbiji. On je, za mnoge, najvažniji.

I dok stojite u njegovom dvorištu, okruženi šumom i ljudima koji ćute iz istog razloga, shvatite da nije poenta u tome da li verujete u čuda.

Poenta je da li ste spremni da poverujete da su moguća.

