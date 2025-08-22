TIP

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

22. 08. 2025. u 13:00

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

ARGENTINA 1

UNION - URAKAN 0-2

Na 11 od poslednjih 12 njihovih međusobnih duela postizana su najviše dva pogotka.

ENGLESKA LIGA 1

BOLTON - LINKOLN   1

Bolton je slavio protiv Linkolna na proteklih pet dvoboja na svom terenu.

ENGLESKA PREMIJER

KRISTAL PALAS - NOTINGEM     0-2

Na minulih šest "sudara" mreže su se tresle najviše dvaput.

HOLANDIJA 2

DEN BOŠ - OS  1

Den Boš je "tukao" Os na sedam uzastopnih susreta pred svojim navijačima.

NEMAČKA 2

PADERBORN - DISELDORF   GG

Na deset vezanih okršaja oba tima su postizala najmanje po gol.

NORVEŠKA 1

MOLDE - TROMSO 3+

Na prethodnih sedam dvoboja viđena su barem tri pogotka.

ŠVAJCARSKA 1

ST. GALEN - LUCERN GG

Na proteklih osam duela na terenu Sent Galena mreže su se tresle na obe strane.

