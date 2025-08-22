SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati.
ARGENTINA 1
UNION - URAKAN 0-2
Na 11 od poslednjih 12 njihovih međusobnih duela postizana su najviše dva pogotka.
ENGLESKA LIGA 1
BOLTON - LINKOLN 1
Bolton je slavio protiv Linkolna na proteklih pet dvoboja na svom terenu.
ENGLESKA PREMIJER
KRISTAL PALAS - NOTINGEM 0-2
Na minulih šest "sudara" mreže su se tresle najviše dvaput.
HOLANDIJA 2
DEN BOŠ - OS 1
Den Boš je "tukao" Os na sedam uzastopnih susreta pred svojim navijačima.
NEMAČKA 2
PADERBORN - DISELDORF GG
Na deset vezanih okršaja oba tima su postizala najmanje po gol.
NORVEŠKA 1
MOLDE - TROMSO 3+
Na prethodnih sedam dvoboja viđena su barem tri pogotka.
ŠVAJCARSKA 1
ST. GALEN - LUCERN GG
Na proteklih osam duela na terenu Sent Galena mreže su se tresle na obe strane.
