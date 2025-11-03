TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

03. 11. 2025. u 12:00

PONUDA je večeras bogata, a mi smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

1.00 Indijana pejsers - Milvoki baks ukupno poena +229,5 (1,55)

1.30 Njujork niks - Vašington vizards gost ukupno poena -110,5 (1,95)
4.00 Portaldn trejlblejzers - LA lejkers 2 (2,35)

Ukupna kvota: 7,10

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

