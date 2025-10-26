ZA LJUBITELJE NFL-A: Braunsi lak plen za NJu Inglend, nastavlja se ponor Majamija...

REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz osmog kola najpopularnijeg američkog sporta

Foto: Profimedia

Nedelja

18.00 NjU INGLEND PEJTRIOTSI - KLIVLEND BRAUNS hendikep 1 (-4,5) (1,67)

Nju Inglend igra odlično ove sezone, nošen maestralnim kvoterbekom Drejkom Mejom ostvario je četiri uzastopne pobede. Napad izgleda odlično i očekujemo da tako nastavi protiv Klivlenda koji je doživeo četiri poraza na isto toliko gostovanja od starta kampanje.

18.00 ATLANTA FALKONS - MAJAMI DOLFINS hendikep 1 (-5,5) (1,67)

Majami je među najlošijim timovima u ligi, muče ga povrede bitnih igrača, trener Mekdenijel je pred otkazom i veoma je loša atmosfera u ekipi. Sve to bi trebala iskoristiti Atlanta koja je poznata kao domaćinski jaka ekipa i za čiji napad, predvođenim sjajnim raning bekom Robinsonom, verujemo da Dolfinsi neće imati rešenja.

18.00 FILADELFIJA IGLSI - NjU JORK DžAJANTSI hendikep 1 (-5,5) (1,68)

Filadelfijin napad je konačno proradio prošle nedelje u pobedi nad Minesotom, izgledao je veoma dobro, odbrana je zaustavila protivnika kada je to bilo potrebno i očekujemo da Iglsi iskoriste momentum i osvete se Džajantsima za poraz iz prvog dela sezone.

18.00 BALTIMO REJVENS - ČIKAGO BERS ukupno poena prvo poluvreme -27,5 (1,52)

Zadata granica je previsoka jer napadi ovih timova nisu toliko potentni. Čak tri postignuta tačdauna uz pogođene ekstran poene i dva fild gola nisu dovoljni da se ona prebaci izbog toga predlažemo minust. Jeste da se dvostruki MVP Lamar Džekson vraća što je veliki plus za Baltimor, ali trebaće mu vremena da uhvati prepoznatljivi ritam posle višenedeljne pauze.

21.25 DENVER BRONKOS - DALAS KAUBOJS ukupno poena +48,5 (1,75)

Kaubojsi ove sezone igraju utakmice sa velikim brojem poena, napad je izuzetno dobar, ali odbrana je veoma loša i ona je glavni razlog za to što Dalas nema više od tri ostvarene pobede do sada. Pored toga, Denver je na poslednja dva meča kod kuće postizao 28 i 31 poen, tako da se "plus" na ovom meču ne bi trebao dovoditi u pitanje.

Ponedeljak

1.20 PITSBURG STILERS - GRIN BEJ PEKERS hendikep 1 (5,5) (1,70)

Spektakl u Pitsburgu, legendarni Eron Rodžers po prvi put u karijeri igra protiv Grin Beja, tima u kojem je proveo veći deo svoje sjajne karijere. Biće silno motivisan da se dokaže, njegovom timu je potrebna pobeda da se zadrži na vrhu svoje divizije i verujemo da će pružiti veliku borbu favorizovanim Pekersima koji igraju dobro, ali su pokazali da su i te kako ranjivi poslednjih par nedelja.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć)