DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
Velika su očekivanja bila kada je Dončić došao u Lejkerse sredinom prošle sezone, spominjao se napad na titulu, ali sve to je brzo okončala ekipa Minesote koja ih je "gospodski počistila" u prvoj rundi plej-ofa sa 4:1.
To je bio izuzetan bolan poraz koji Lejkersi nisu zaboravili, a pogotovo Luka Dončić koji je bio kritikovan za svoju defanzivnu igru tokom serije i oran je da se osveti Timbervulvsima, iako je ovo samo meč regularne sezone.
Zbog toga, a i činjenice da nema Lebrona zbog povrede, verujemo da će Slovenac večeras imati odlično izdanje i da će dominirati u svom stilu.
Voli Luka kada se on pita za sve u igri, kada je lopta kod njega svaki napad i to će sigurno biti slučaj dok se najbolji svih vremena ne vrati na parket.
Sezonu je otvorio sjajnom partijom protiv Golden stejta, postigao je 43 poena, uhvatio 12 skokova i podelio devet asistencija, što najbolje oslikava našu premisu.
Od njega se ponovo traži da ubaci 32 poena, granica je više nego prihvatljiva i treba je probati, a za hrabrije predlažemo i tripl-dabl koji mu je izmakao protiv Voriorsa.
NAŠ TIP: Luka Dončić +31,5 (kvota 1,85)
TIP ZA HRABRIJE: Luka Dončić ostvaruje tripl-dabl (kvota 8,25)
