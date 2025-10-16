TIP ostali sportovi

STOKHOLM: Britanac ima lak zadatak, Rune u problemu...

Marko Milosavljević

16. 10. 2025. u 14:39

DANAS se igraju mečevi drugog kola na turniru u Stokholmu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

Foto: EPA-EFE/JONO SEARLE

ATP Stokholm

18.00 Rune - Fučovič +22,5 (1,97)

19.30 Firnli - Imer 1.set HG 1 -2,5 (2,20)


Kvota: 4,33

