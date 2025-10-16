STOKHOLM: Britanac ima lak zadatak, Rune u problemu...
DANAS se igraju mečevi drugog kola na turniru u Stokholmu, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
ATP Stokholm
18.00 Rune - Fučovič +22,5 (1,97)
19.30 Firnli - Imer 1.set HG 1 -2,5 (2,20)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
16. 10. 2025. u 15:00
AKTUELNI ŠAMPION JE U PROBLEMU: Fener ne može da pronađe novog lidera
16. 10. 2025. u 14:21
EKIPA DUBAIJA IMA OZBILjAN KVALITET: Barsa na teškom gostovanju
16. 10. 2025. u 14:15
SRBIN JE DOBRO OTVORIO TURNIR: Miša juri drugu pobedu
16. 10. 2025. u 12:18
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)