PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima

REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli su pretrpeli poraz u prvom kolu od ekipe Dubaija, a zatim su vezali dve pobede.

U prethodnom kolu savladali su Anadolu Efes na svom terenu, konačan rezultat glasio je 93:87.

Gledali smo zanimljivu i otvorenu utakmicu, a srpski predstavnik je igrao na krilima navijača.

Sterling Braun je sa 24 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu, pratio ga je Isak Bonga sa 18, dok je Tajrik Džons dodao 16.

Partizan je imao još dva dvocifrena košarkaša, bili su to Karlik Džons i Dilan Osetkovski sa po 10 pogodaka.

Izabranici Željka Obradovića su postigli veliki broj poena iako su ubacili samo pet šuteva iza linije 6,75.

Madriđani ne prikazuju vrhunsku igru od starta sezone, ali useli su da ostvare dve pobede u tri kola.

Ipak, nakon trijumfa nad Asvelom, puleni Serđa Skariola su poražei od Baskonije u okviru domaćeg šampionata.

Ekipu i ove sezone predvode Fakundo Kampaco i Mario Hezonja, dok je tu još uek i veteran Serhio Ljulj.

Ovi rivali su se poslednji put sastali prošle sezone u poslednjem kolu istog ovog takmičenja i tada je Real Madrid bio uspešniji.

Očekuje nas interesantna utakmica, Partizan ima kvalitet da se nadmeće i na gostujućem terenu i verujemo da će pružiti dobar otpor.