JU-ES OPEN: Evo predloga iz NJujorka
DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi na poslednjem ovogodišnjem grend slemu, a mi smo vam spremili novi tiket.
Ju-Es open
19.00 Lehečka - Alkaraz +33,5 (2,07)
2.30 Đoković - Fric 1-1 (2,00)
Kvota: 4,14
