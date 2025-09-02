TIP ostali sportovi

JU-ES OPEN: Evo predloga iz NJujorka

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 13:50

DANAS se igraju četvrtfinalni mečevi na poslednjem ovogodišnjem grend slemu, a mi smo vam spremili novi tiket.

Foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Ju-Es open

19.00 Lehečka - Alkaraz +33,5 (2,07)

2.30 Đoković - Fric 1-1 (2,00)

Kvota: 4,14

