OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

10. 08. 2025. u 10:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Nedelja

17.00 A. De Minor - R. Opelka ukupno gemova +21,5 (1,58)

17.30 Nemačka - Slovenija ukupno poena +176,5 (1,87)
18.30 L. Tien - A. Rubljov 2 (1,58)

Ukupna kvota: 4,67

