BELGIJANAC JE VEZAO SEDAM PORAZA: Britanac igra za nijansu kvalitetnije

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 11:35

DžEJKOB Firnli i Zizu Bergs će odmeriti snage u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.

FOTO: Profimedia

Britanac ne igra dobro u poslednje vreme, u prethodnih pet mečeva je ostvario samo jedan trijumf.

Prošle nedelje je igrao u Torontu, aali je ispao već na startu turnira od Fikoviča.

Sa druge strane, Belgijanac je u još lošijoj formi, poraz od Emilija Nave na mastersu u Kanadi mu je bio sedmi u nizu.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa lorencom Sonegom.

NAŠ TIP: Bergs - Firnli +22,5 (kvota 1,80)

Tenis
Fudbal
