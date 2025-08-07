BELGIJANAC JE VEZAO SEDAM PORAZA: Britanac igra za nijansu kvalitetnije

DžEJKOB Firnli i Zizu Bergs će odmeriti snage u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.

Britanac ne igra dobro u poslednje vreme, u prethodnih pet mečeva je ostvario samo jedan trijumf.

Prošle nedelje je igrao u Torontu, aali je ispao već na startu turnira od Fikoviča.

Sa druge strane, Belgijanac je u još lošijoj formi, poraz od Emilija Nave na mastersu u Kanadi mu je bio sedmi u nizu.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa lorencom Sonegom.

NAŠ TIP: Bergs - Firnli +22,5 (kvota 1,80)

