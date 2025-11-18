TIKET 3+ JE POSTAO NAŠA SPECIJALNOST: Jurimo treči prolazni tiket za redom, ovo su današnji predlozi Tipa

REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Juče je naš predlog od tri para bio dobitan, uz kvotu nešto veću od tri.

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjeg predoga:

3+ TIKET ZA UTORAK 18.00 Gruzija U21 - Nemačka U21 UG 3+ (1,43)

18.00 Rumunija U21 - Španija U21 UG 3+ (1,68)

19.00 Gibraltar U21 - Azerbejdžan U21 UG 3+ (1,46) Ukupna kvota: 3,50

