TIKET 3+ JE POSTAO NAŠA SPECIJALNOST: Jurimo treči prolazni tiket za redom, ovo su današnji predlozi Tipa

В.М.

18. 11. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa pronašla je i danas za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

Juče je naš predlog od tri para bio dobitan, uz kvotu nešto veću od tri.

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjeg predoga: 

3+ TIKET ZA UTORAK

18.00 Gruzija U21 - Nemačka U21 UG 3+ (1,43)
18.00 Rumunija U21 - Španija U21 UG 3+ (1,68)
19.00 Gibraltar U21 - Azerbejdžan U21 UG 3+ (1,46)

 Ukupna kvota: 3,50

 

