PREGOVORI u Majamiju odvijaju se u konstruktivnoj atmosferi, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda direktnih investicija (RFPI) Kiril Dmitrijev.

- Diskusije protiču konstruktivno - istakao je specijalni predstavnik predsednika Vladimira Putina.

Pregovori o Ukrajini održavaju se u Majamiju (Sjedinjene Američke Države) 20. i 21. decembra.

Dmitrijev je doputovao u Majami 20. decembra. Pratnja specijalnog predstavnika predsednika Rusije ušla je na teritoriju mesta predviđenog za pregovore — jednog od gradskih golf-klubova.

Ranije, na putu ka Sjedinjenim Državama, Dmitrijev je komentarisao svoju posetu, ocenivši da postoje snage koje je nazvao „ratnim huškačima“, a koje, kako je naveo, „iz sve snage“ pokušavaju da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu.

On je takođe napomenuo da je tokom prethodne posete SAD snimio video sa oblacima, koji je tokom ove posete objavio na društvenoj mreži X.