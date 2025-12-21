ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Atinu i Niš deli 700 kilometara, ali ih spaja ista, neobjašnjiva glad za fudbalom. Na klupu Radničkog seo je čovek koji donosi miris Egeja, ali i oštrinu spartanske discipline. On veruje u nauku, timski rad i 'bonus' igrače, ali pre svega veruje da se utakmice dobijaju u glavi pre nego što počnu. Da li je on karika koja je nedostajala da 'Real sa Nišave' ponovo postane strah i trepet za favorite? Takis Lemonis je u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" govorio o taktici, životu, girosu i bureku, i naravno – o tome kako se gradi pobednički tim.