Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

21. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Sven Hoppe

Nedelja

16.15 Viljareal - Barselona X2&|1+||1+ (1,72)

17.30 Aston vila - Mančester junajted 1X&0-4 (1,62)
17.30 Hajdenhajm - Bajern Minhen 2-2&3+ (1,70)

Ukupna kvota: 4,74

Barselona igra otvoreno, na golove, ali kvalitet je na njenoj strani protiv Viljareala, tako da bi naša kombinacija trebala biti dobitna.

Vila je u seriji ozbiljnih rezultata i ne vidimo kako Junajted može slaviti u Birmingemu na današnjoj utakmici.

Nakon remija sa Majncom, Bajern će napasti svim silama Hajdenhajm, očekujemo rutinski trijumf Bavaraca.

