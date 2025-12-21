NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO: Tanjug/AP/Sven Hoppe

Nedelja 16.15 Viljareal - Barselona X2&|1+||1+ (1,72)



17.30 Hajdenhajm - Bajern Minhen 2-2&3+ (1,70) 17.30 Aston vila - Mančester junajted 1X&0-4 (1,62)17.30 Hajdenhajm - Bajern Minhen 2-2&3+ (1,70) Ukupna kvota: 4,74

Barselona igra otvoreno, na golove, ali kvalitet je na njenoj strani protiv Viljareala, tako da bi naša kombinacija trebala biti dobitna.

Vila je u seriji ozbiljnih rezultata i ne vidimo kako Junajted može slaviti u Birmingemu na današnjoj utakmici.

Nakon remija sa Majncom, Bajern će napasti svim silama Hajdenhajm, očekujemo rutinski trijumf Bavaraca.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć