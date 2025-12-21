NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
16.15 Viljareal - Barselona X2&|1+||1+ (1,72)
17.30 Hajdenhajm - Bajern Minhen 2-2&3+ (1,70)
Ukupna kvota: 4,74
Barselona igra otvoreno, na golove, ali kvalitet je na njenoj strani protiv Viljareala, tako da bi naša kombinacija trebala biti dobitna.
Vila je u seriji ozbiljnih rezultata i ne vidimo kako Junajted može slaviti u Birmingemu na današnjoj utakmici.
Nakon remija sa Majncom, Bajern će napasti svim silama Hajdenhajm, očekujemo rutinski trijumf Bavaraca.
