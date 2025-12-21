NIKOLA JOKIĆ (ZAISTA) NE MOŽE SVE SAM: Hjuston razbio bledi Denver (VIDEO)

Košarkaši Hjuston roketsa savladali su Denver nagetse rezultatom 115:101 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić nije mogao sam protiv nekoliko raspoloženih košarkaša Hjustona. Durent je odigrao partiju iz najboljih dana karijere, a Rid Šepard je serijom trojki u trećoj četvrtini prelomio meč.

Hjuston je od samog početka nametnuo ritam, a prvu osetniju prednost stekao je u drugom periodu, kada je Džoš Okogi pogodio tri trojke i pokrenuo seriju 11:0. Na poluvremenu je bilo 53:45 za gostujući tim.

Denver je u trećoj deonici pokušao da se vrati u meč i sa minus 12 prišao na 71:66, ali je tada usledio ključni period utakmice.

Rid Šepard je postigao poslednjih 11 poena Roketsa u toj četvrtini - pogodio je dve trojke, realizovao slobodna bacanja i zakucavanjem nakon ukradene lopte odveo Hjuston na 82:66 pred ulazak u odlučujućih 12 minuta.

Nagetsi su u završnici uspeli da smanje na 107:97, ali je Šepard još jednom pogodio u pravom trenutku i ugasio svaku nadu domaćina da dođe do preokreta. Hjuston se tako revanširao poraz iz Denvera ranije ove nedelje i prekinuo seriju od šest pobeda Nagetsa.

Kevin Durent utakmicu je završio sa 31 poenom, uz izuzetan šut za tri poena (5/6). Rid Šepard je dodao 28 poena, Džabari Smit je ubacio 22 poena, dok je Amen Tompson ekipi doprineo sa 16..

Hjuston je šutirao izuzetnih 19/35 za tri poena (54%), dok je Denver bio na loših 8/29 (27%).

U redovima Nagetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 25 poena, dok je Džamal Mari postigao 16, a Brus Braun 12 uz 12 skokova.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA