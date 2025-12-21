NIKOLA JOKIĆ (ZAISTA) NE MOŽE SVE SAM: Hjuston razbio bledi Denver (VIDEO)
Košarkaši Hjuston roketsa savladali su Denver nagetse rezultatom 115:101 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige.
Nikola Jokić nije mogao sam protiv nekoliko raspoloženih košarkaša Hjustona. Durent je odigrao partiju iz najboljih dana karijere, a Rid Šepard je serijom trojki u trećoj četvrtini prelomio meč.
Hjuston je od samog početka nametnuo ritam, a prvu osetniju prednost stekao je u drugom periodu, kada je Džoš Okogi pogodio tri trojke i pokrenuo seriju 11:0. Na poluvremenu je bilo 53:45 za gostujući tim.
Denver je u trećoj deonici pokušao da se vrati u meč i sa minus 12 prišao na 71:66, ali je tada usledio ključni period utakmice.
Rid Šepard je postigao poslednjih 11 poena Roketsa u toj četvrtini - pogodio je dve trojke, realizovao slobodna bacanja i zakucavanjem nakon ukradene lopte odveo Hjuston na 82:66 pred ulazak u odlučujućih 12 minuta.
Nagetsi su u završnici uspeli da smanje na 107:97, ali je Šepard još jednom pogodio u pravom trenutku i ugasio svaku nadu domaćina da dođe do preokreta. Hjuston se tako revanširao poraz iz Denvera ranije ove nedelje i prekinuo seriju od šest pobeda Nagetsa.
Kevin Durent utakmicu je završio sa 31 poenom, uz izuzetan šut za tri poena (5/6). Rid Šepard je dodao 28 poena, Džabari Smit je ubacio 22 poena, dok je Amen Tompson ekipi doprineo sa 16..
Hjuston je šutirao izuzetnih 19/35 za tri poena (54%), dok je Denver bio na loših 8/29 (27%).
U redovima Nagetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 25 poena, dok je Džamal Mari postigao 16, a Brus Braun 12 uz 12 skokova.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
NE SMIRUJE SE SITUACIJA U PARTIZANU: Izbila svađa između Parkera i Ocokoljića?
20. 12. 2025. u 11:52
OBOREN REKORD POLjSKOG FUDBALA: Bivši igrač Zvezde stigao u Viđev
20. 12. 2025. u 09:29
OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Duško Ivanović ne zaboravlja Crvenu zvezdu
20. 12. 2025. u 08:42
LAJOVIĆ NAPRAVIO PROMENE U TIMU: Evo ko je novi trener srpskog tenisera
20. 12. 2025. u 12:34
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
21. 12. 2025. u 07:00
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)