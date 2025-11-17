PROLAZ JE PROLAZ - POGODILI SMO JEDAN PAR, OSTALI SU ODLOŽENI: Ovo je 3+ tiket za danas, na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto Profimedia

Sa jučerašnjeg tiketa 3+ pogodili smo da će biti više od 2,5 gola na utakmici Frajburg amateri - Majnc amateri, dok su ostala dva para sa tiketa odloženi.

Taj tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjeg predoga:

3+ TIKET ZA PONEDELjAK 15.00 Nemačka U20 - Italija U20 UG 3+ (1,53)

14.00 Votford U21 - Bristol siti U21 UG 3+ (1,33)

20.45 Braknel - Havant UG 3+ (1,54) Ukupna kvota: 3,13

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć