TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Puca Kristal kao Atletiko
"Plavci" hapse Sanderlend
SUBOTA,
ČELSI – SANDERLEND 1-1
Njukasl – Fulam 1
Mančester J. - Brajton 0-2
Brentford – Liverpul 2-3
NEDELjA,
ARSENAL – KRISTAL PALAS 1
Aston Vila – Mančester S. GG
Bornmaut – Notingem 3+
Volvs – Barnli GG
Everton – Totenhem 3+
Čelsi je četvrti, ali ima igru i kvalitet da se bodovima iz okršaja sa Sanderlendom popne koji stepenik više. Uz podršku svojih navijača sigurno će se potruditi da što pre slomi otpor rivala.
Snagu Arsenala dobro je osetio i Čolov Atletiko (4:0) u Ligi šampiona, lider Premijer sa lakoćom bi trebalo da slomi i Kristal Palas, narednu prepreku u prvenstvu.
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)