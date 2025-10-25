TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Puca Kristal kao Atletiko

"Plavci" hapse Sanderlend

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA,

ČELSI – SANDERLEND 1-1

Njukasl – Fulam 1

Mančester J. - Brajton 0-2

Brentford – Liverpul 2-3

NEDELjA,

ARSENAL – KRISTAL PALAS 1

Aston Vila – Mančester S. GG

Bornmaut – Notingem 3+

Volvs – Barnli GG

Everton – Totenhem 3+

Čelsi je četvrti, ali ima igru i kvalitet da se bodovima iz okršaja sa Sanderlendom popne koji stepenik više. Uz podršku svojih navijača sigurno će se potruditi da što pre slomi otpor rivala.

Snagu Arsenala dobro je osetio i Čolov Atletiko (4:0) u Ligi šampiona, lider Premijer sa lakoćom bi trebalo da slomi i Kristal Palas, narednu prepreku u prvenstvu.