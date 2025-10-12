BITI ILI NE BITI ZA NAŠE SUSEDE: Nsa krilima navijača do pobede nad "strašnom" Austrijom

PORAZ kod kuće od Bosne i remi na gostovanju Kipru doveli su Rumune u nezavidnu situaciju.

FOTO: Tanjug/AP

Derbi kola u grupi H mogao bi da izbaci Rumune iz trke za direktan plasman na Mundijal. Ako izgube od Austrije definitivno će se oprostiti od prvog mesta, dok bi sa bodom i svoje šanse za drugo mesto sveli na minimum.

Pobeda je dakle imperativ protiv reprezentacije koja ima stoodstotni učinak do sada. Kiksu Rumunije iz prikrajka se nada Bosna i Hercegovina koja pauzira danas,

Upravo su Bosanci naneli Rumunima jedini takmičarski poraz kod kuće ove godine. Pored tog poraza i gubitka sva tri boda na gostovanju današnjem rivalu Rumuni su kiksnuli i u prošlom kolu kada su prokocklai vođstvo od 2:0 na gostovanju otpisanom Kipru. Međutim, samo Kipru mogu da zahvale na "novom životu" jer je ostrvska selekcija na isti način "otkinula" bod i bosancima i to golom sa bele tačke u završnici meča.

Austrija je silovita u ovim kvlaifikacijama. Osim što imaju svih pet pobeda, izabranici Ralfa Rangnika postigli su čak 19 golova, istina više od polovine tog broja su "uvalili" mučenom San Marinu u nedavnoj istorijskoj pobedi od 10:0.

Austrijanci imaju lepa sećanja na Nacionalnu arenu u Buureštu gde su pre četiri godine igrali grupnu fazu EURO 2020. Dobili su ovde S. Makedoniju i Ukrajinu i izborili plasman u osminu finala (izgubili u Londonu od potonjeg prvaka vrope Italije).

Verujemo da će Rumunija ostati neporažena, a možda i pobediti na krilima 35 000 navijača koji su u prethodnim utakmciama pored podrđke svom naionalnom timu pokazali i čvrst stav da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

NAŠ TIP: 1X&0-4 (2,12)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta