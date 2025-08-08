TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Maritimo i Monpelje se vraćaju eliti
* Zicer kečevi, Kopenhagen i Sparta Prag
NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
PETAK,
19.00: Keramika - Zamalek 2 (2.80)
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
20.45: St. Truden - Dender 1 (2.10)
SUBOTA,
14.00: Jaro - Haka 1 (2.40)
19.30: Hapoel TA - Ašdod 1 (2.10)
20.00: SPARTAK - MLADOST 1 (2.20)
20.00: MONPELjE - RED STAR 1 (2.00)
NEDELjA,
15.00: MARITIMO - LUSITANIJA 1&3+ (2.30)
16.00: Hibernijan - Kilmarnok H (3.50)
20.00: Ujpešt - Pakš 1 (2.00)
20.30: Ejup - Konja 2 (2.80)
NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA
PETAK,
16.00: Alžir - J. Afrika 1 (1.70)
18.00: KOPENHAGEN - ARHUS 1 (1.70)
SUBOTA,
16.00: BOLTON - PLIMUT 1 (1.70)
17.00: Isloč - BATE Borisov 1 (1.75)
18.00: CSKA Sofija - Černo More 1 (1.60)
20.45: Gent - St. Žiloaz 2 (1.65)
NEDELjA,
13.30: Bohum - Elverzberg 1 (1.90)
18.00: Brondbi - Vejle 1 (1.70)
19.15: Sandefjord - Viking GG&3+ (1.95)
20.30: NAPREDAK - PARTIZAN 2 (1.80)
NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA
PETAK,
17.00: ŠKENDRIJA - ŠKUPI 1 (1.40)
18.00: St. Pelten - Bregenc 1 (1.40)
SUBOTA,
16.00: MOLDE - HAM KAM 1 (1.50)
19.30: Salcburg - GAK 1 (1.30)
20.15: Koper - Radomlje 1 (1.50)
20.15: Njiređihaza - Ferencvaroš 2 (1.45)
NEDELjA,
12.00: Kašiva - Šonan 1 (1.50)
14.30: AZ Alkmar - Groningen 1 (1.55)
20.00: SPARTA P. - SIGMA 1 (1.37)
20.15: Legija - Katovice 1 (1.35)
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)