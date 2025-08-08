Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA VIKEND: Maritimo i Monpelje se vraćaju eliti

Žarko Urošević

08. 08. 2025. u 14:00

* Zicer kečevi, Kopenhagen i Sparta Prag

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ВИКЕНД: Маритимо и Монпеље се враћају елити

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG ZA 100 DINARA

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

PETAK, 

19.00: Keramika - Zamalek  2  (2.80)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

20.45: St. Truden - Dender  1  (2.10)

SUBOTA,

14.00: Jaro - Haka 1  (2.40)

19.30: Hapoel TA - Ašdod  1  (2.10)

20.00: SPARTAK - MLADOST   1  (2.20)

20.00: MONPELjE - RED STAR  1  (2.00)

NEDELjA,

15.00: MARITIMO - LUSITANIJA 1&3+  (2.30)

16.00: Hibernijan - Kilmarnok  H  (3.50)

20.00: Ujpešt - Pakš  1  (2.00)

20.30: Ejup - Konja  2  (2.80)

NAŠ PREDLOG ZA 500 DINARA

PETAK,

16.00: Alžir - J. Afrika  1  (1.70)

18.00: KOPENHAGEN - ARHUS  1  (1.70)

SUBOTA,

16.00: BOLTON - PLIMUT  1  (1.70)

17.00: Isloč - BATE Borisov  1  (1.75)

18.00: CSKA Sofija - Černo More  1   (1.60)

20.45: Gent - St. Žiloaz  2  (1.65)

NEDELjA,

13.30: Bohum - Elverzberg  1  (1.90)

18.00: Brondbi - Vejle   1  (1.70)

19.15: Sandefjord - Viking  GG&3+ (1.95)

20.30: NAPREDAK - PARTIZAN  2  (1.80)

NAŠ PREDLOG ZA 1000 DINARA

PETAK, 

17.00: ŠKENDRIJA - ŠKUPI  1  (1.40)

18.00: St. Pelten - Bregenc  1   (1.40)

SUBOTA,

16.00: MOLDE - HAM KAM  1  (1.50)

19.30: Salcburg - GAK  1  (1.30)

20.15: Koper - Radomlje 1  (1.50)

20.15: Njiređihaza - Ferencvaroš   2  (1.45)

NEDELjA,

12.00: Kašiva - Šonan  1   (1.50)

14.30: AZ Alkmar - Groningen  1  (1.55)

20.00: SPARTA P. - SIGMA  1  (1.37)

20.15: Legija - Katovice  1  (1.35)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju