DRAGAN ŽILIĆ: Dortmund klasa za Majnc
* Trener golmana u Nemačkoj
MOJ TIP
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bajern – Verder 1&3+
Hajdenhajm – Augzburg GG
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
MAJNC – DORTMUND 2
St. Pauli – Leverkuzen X2
Volfsburg – Lajpcig 3+
M`gladbah – Ajntraht 1X&2+
Frajburg – Hofenhajm 4+
KELN – ŠTUTGART 2
Union Berlin – Hamburg 1X&0-3
Majnc je bodovima osvojenim u Augzburgu napustio zonu ispadanja, ali, u nju bi mogao se vrati već posle narednog okršaja sa znatno boljim i kvalitetnijim protivnikom iz Dortmunda.
Dvojku bih tipovao i u Kelnu, gde domaćin teško može da zadrži visoko četvrto mesto u duelu sa Štutgartom.
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
JUVENTUS i Dušan Vlahović saga se nastavlja.
26. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)