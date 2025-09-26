DRAGAN ŽILIĆ: Dortmund klasa za Majnc

* Trener golmana u Nemačkoj

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

Bajern – Verder 1&3+

Hajdenhajm – Augzburg GG

MAJNC – DORTMUND 2

St. Pauli – Leverkuzen X2

Volfsburg – Lajpcig 3+

M`gladbah – Ajntraht 1X&2+

Frajburg – Hofenhajm 4+

KELN – ŠTUTGART 2

Union Berlin – Hamburg 1X&0-3

Majnc je bodovima osvojenim u Augzburgu napustio zonu ispadanja, ali, u nju bi mogao se vrati već posle narednog okršaja sa znatno boljim i kvalitetnijim protivnikom iz Dortmunda.

Dvojku bih tipovao i u Kelnu, gde domaćin teško može da zadrži visoko četvrto mesto u duelu sa Štutgartom.