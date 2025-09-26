Tip Asova

DRAGAN ŽILIĆ: Dortmund klasa za Majnc

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 12:20

* Trener golmana u Nemačkoj

ДРАГАН ЖИЛИЋ: Дортмунд класа за Мајнц

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bajern – Verder  1&3+

Hajdenhajm – Augzburg GG

MAJNC – DORTMUND 2

St. Pauli – Leverkuzen    X2

Volfsburg – Lajpcig   3+

M`gladbah – Ajntraht  1X&2+

Frajburg – Hofenhajm  4+

KELN – ŠTUTGART  2

Union Berlin – Hamburg    1X&0-3

Majnc je bodovima osvojenim u Augzburgu napustio zonu ispadanja, ali, u nju bi mogao se vrati već posle narednog okršaja sa znatno boljim i kvalitetnijim protivnikom iz Dortmunda.

Dvojku bih tipovao i u Kelnu, gde domaćin teško može da zadrži visoko četvrto mesto u duelu sa Štutgartom.

