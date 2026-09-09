Srbija

POMOĆ ŠTIĆENICIMA: U planu dnevni boravak za ometene u razvoju starije od 26 godina

Dušanka Novković

09. 09. 2026. u 12:31

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POŽAREVAC – U Požarevcu već godinama postoji Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, koji radi pri Centru za socijalni rad.

ПОМОЋ ШТИЋЕНИЦИМА: У плану дневни боравак за ометене у развоју старије од 26 година

D.N.

Njegovi štićenici mogu biti starosti do 26 godina, a treba istu uslugu obezbediti i za odrasla i starija lica sa posebnim potrebama. Zbog toga lokalna samouprava planira da za njih obezbedi lokal od 180 kvadrata u Ulici bratstva-jedinstva, koji je u vlasništvu grada i samo ga treba urediti i opremiti. Da bi se ova ideja sprovela u delo, od nadležnih ministarstava zatražiće se prijem novih radnika, a potom će uslediti licenciranje novog centra.

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