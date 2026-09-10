Srbija

DECA SA KOSMETA POSETILA ĆUPRIJU: Akcija koja podstiče solidarnost i humanost

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 09. 2026. u 14:28

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U OKVIRU tradicionalne humanitarne akcije „Deca Kosmeta sa osmehom – zajedno u školskim klupama“, koja se organizuje već skoro dve decenije, mališani sa Kosova i Metohije boravili su kratko u Ćupriji, gde im je priređena dobrodošlica, uz prigodan program.

ДЕЦА СА КОСМЕТА ПОСЕТИЛА ЋУПРИЈУ: Акција која подстиче солидарност и хуманост

Foto: Fejsbuk/Opština Ćuprija

Goste su dočekali predstavnici lokalne samouprave i udruženja, a potom su obišli  Spomenik knezu Lazaru nadomak grada i položili vence.

Tom prilikom prijatan boravak u gradu na Moravi poželeo im je predsednik Skupštine opštine Ćuprija Branko Milojević, uz reči da se u Ćupriji osećaju kao kod kuće i da je nose u srcu „kao što svaki Srbin treba da nosi Kosovo u srcu“.

Deca su potom nastavila put ka Subotici, gde će deset dana sa svojim vršnjacima obilaziti kulturne i istorijske znamenitosti i učestvovati u različitim aktivnostima, šireći prijateljstva i poruke solidarnosti i humanosti.

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