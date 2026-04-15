Stigli pokloni povodom Vaskra: Gradonačelnik Šapca posetio novootvoreni vrtić ,,Hajdi"

GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić i predsednik Skupštine grada Šapca Nemanja Pajić posetili su danas novootvoreni vrtić ,,Hajdi" u naselju Čavić i povodom Vaskrsa uručili vrednu donaciju edukativnih igračaka fondacije „Plejmobil“.

Foto V Mitrić

- Pre tri godine, obećali smo sugrađanima da ćemo otvoriti tri nova vrtića u Šapcu. Godinu dana nakon datog obećanja otvorili smo vrtić ,,Maslačak" na Letnjikovcu. Ove godine počela su sa radom dva nova vrtića ,,Hajdi" i ,,Zvrk" u širem gradskom jezgru, a svi su rezultat osluškivanja potreba porodica, jer nam je svako dete pod‌jednako važno i svaki deo grada.

Zato sam danas, kada obeležavamo treći dan Vaskrsa, iskoristio priliku da obiđem novootvoreni vrtić ,,Hajdi" na Čaviću i podelim radost praznika uručivanjem edukativnih igračaka fondacije ,,Plejmobil" koje će dodatno obogatiti prostor za igru i razvoj najmlađih - istakao je gradonačelnik Pajić.

On je podsetio da su tokom prethodne četiri godine, u skladu sa jačanjem budžeta grada, svake godine snižavali cenu za po 10%, tako da je ukupno snižena cena vrtića za oko 40 %, te da danas najviša cena vrtića iznosi nešto više od 4.000 dinara.

Kapacitet vrtića ,,Hajdi" je za oko 60 mališana. Takođe, novi vrtić ,,Zvrk" predviđen je za 180 do 190 dece. Sa kapacitetom vrtića na Letnjikovcu od oko 200 mališana, Grad Šabac je obezbedio ukupno oko 450 novih mesta za najmlađe Šapčane.

