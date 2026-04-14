Preminuo novinar Saša Mikić: Tužna vest stigla iz rodne Kikinde

Nekadašnji istaknuti sportski novinar RTS-a Saša Mikić preminuo je, u 63. godini života, u Opštoj bolnici u rodnoj Kikindi, gde je živeo poslednjih godina.

Na bolničkom lečenju bio je duže od nedelju dana, a primljen je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Javnosti je poznat kao sportski novinar RTS-a, a u Kikindi Mikića znaju i kao bivšeg vaterpolistu. Ovom sportu bio je posvećen i tokom dugogodišnje televizijske karijere, koju je gradio nakon završenog Filološkog fakulteta. Prve novinarske korake načinio je na Radio Indexu, a na Televiziju Beograd došao je još kao student. Kao član sportske redakcije, kasnije je izveštavao sa najvećih veterpolo takmičenja kao što su evropska prvenstva i Olimpijske igre.

Saša Mikić je iz ugledne kikindske porodice, otac, majka i sestra bili su mu cenjeni lekari. Biće sahranjen sutra ( sreda) na gradskom groblju u Kikindi, u 14 sati.