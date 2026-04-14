Novi karavan Pesničke štafete: Tradicionalbna manifestacija u Zrenjaninu
TRADICIONALNA manifestacija za decu i mlade Pesnička štafeta, sa novom avanturom kreće u četvrtak, 16. aprila u Zrenjaninu.
Bibliotekari zrenjaninske biblioteke i književnica Dragana Mladenović do 29. aprila posetiće 61 školu u Banatu i Bačkoj, a tokom trajanja manifestacije, učenici osnovnih škola predstaviće poetsko stvaralaštvo i talenat, uz druženje sa književnicom, a najbolji pesnički radovi biće nagrađeni na završnoj svečanosti 5. maja u Kulturnom centru u Zrenjaninu.
Bogatoj zbirci knjiga za decu koje je zrenjaninska Biblioteka, povodom manifestacije objavila i koja će biti predstavljena u školama, ove godine kao 48. po redu pridružila se knjiga "Tinejdž Tina" Dragane Mladenović koju je ilustrovao proslavljeni ilustrator Mladen Anđelković.
- Pesnička štafeta je jedna od najstarijih manifestacija namenjenih deci i mladima u Srbiji, duga preko pola veka i istovremeno podržava i promoviše talente i stvaralaštvo dece, kao i književno stvaralaštvo namenjeno deci i mladima kroz angažovanje afirmisanih stvaralaca - kaže Jelena Đorđević iz zrenjaninske Biblioteke, ističući da je jedinstvena po načinu realizacije, i da bibliotekari u misiji predstavljanja i očuvanja kvalitetnih kulturnih sadržaja izlaze van same ustanove kulture i sa gostujućim književnikom odlaze do učesnika u manifestaciji u preko 60 škola iz 3 okruga Banata i Bačke.
Pesničku štafetu će ovog proleća, pratiti više od 10 hiljada učenika, prosvetnih radnika, roditelja i meštana u mestima do kojih će stići.
