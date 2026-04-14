Poziv poslodavcima i nezaposlenima: U Paraćinu 21. aprila sajam zapošljavanja

POČELO je prijavljivanje poslodavaca za prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja u Paraćinu, koji će biti održan 21. aprila u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Jagodini.

Ovakvi događaji pružaju jedinstvenu priliku da se nezaposleni sretnu sa potencijalnim firmama u kojima će raditi, pa je organizator pozvao sve zainteresovane Paraćince bez radnih mesta, ali i one koji hoće da radno mesto promene, da dođu i ponesu svoje radne biografije.

Sajam će biti organizovan od 12 sati u zgradi Regionalnog inovacionog startap centra (RISC).