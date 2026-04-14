Srbija

Isključenja struje: U sredu i četvrtak radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu

Dušanka Novković

14. 04. 2026. u 10:32

POŽAREVAC – Naredna dva dana, u sredu i četvrtak, 15. i 16. aprila, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje.

D.N.

U sredu, u periodu od 8.30 do 14.30, na području Požarevca struju neće imati Ulica Kraljevića Marka i deo Kosovske oko te ulice, a od 9 do 14.30 Blagojev Kamen kod Kučeva. Narednog dana, u četvrtak, od 8 do 14.30 u opštini Kučevo bez struje će ostati naselja: Ševica, Neresnica, Duboka, Radenka, Voluja i Brodica, a od 8.30 do 14.30 Ulica Ilije Petrovića u Požarevcu.

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović

VIRUSNA bolest afrička kuga svinja (AKS), koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, proširila se i na deo teritorije grada Jagodine, zbog čega je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela rešenje kojim se tri sela – Glogovac, Mali Popović i Rajkinac, proglašavaju zaraženim područjem, dok su okolna sela proglašena ugroženim.

