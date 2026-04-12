MALA REMETA, VELIKA BOGOMOLJA: Svečano i lepo za Vaskrs u lepotici pravoslavlja na Fruškoj Gori (FOTO)

U Manastiru Mala Remeta, lepotici pravoslavlja na Fruškoj Gori, nedakeko od Iriga i Rume svečano, lepo i, kako kažu vernici, bilo je pred praznike, a posebno na Vaskrs.

V Mitrić

Vaskrsu su došli da se raduju, na liturgiji, i druženju posle nje vernici sa svih srpskih strana, kojima su, kao i obično, dobri domaćini bili mladi arhimandrit Nifont Pavlović i sestre svetinje, monahinje koje, kao i njihov iguman, rade kao pčele radilice.

Vernici su uživali u lepoti drevne svetinje, prelepom okruženju, duhovnim sadržajima i toplim rečima domaćina.

Po oceni vernika, Fruška Gora jeste Sveta srpska Gora, a Mala Remeta jedna od svetinja, koje divno spajaju ljubav ljudi u Hristu ma u kojoj se svetinji molili.