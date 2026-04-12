RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan. Pregovori u Pakistanu između SAD i Irana započeti su uz maksimalne zahteve obe strane, bilo je i dogovora, ali samo 21 sat od zvaničnog početka razgovora, obe strane napustile su Islamabad.

Ilustracija AI/ČetGPT

Tramp tvrdi: Naši brodovi su u Ormuzu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD danas rasporedile brodove za čišćenje mina u Ormuskom moreuzu.

-Dakle, sada tamo imamo minolovce. Imamo visoko sofisticirane podvodne minolovce, koji su najnoviji i najbolji. Ali takođe dovodimo i tradicionalnije minolovce, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Foks njuz.

Foto: Tanjug/Alex Brandon (STF)



Ko kontroliše najvažniji plovni put: Šta pokazuju novi snimci iz drona

Novoobjavljeni snimci drona navodno pokazuju da je svako kretanje u Ormuskom moreuzu pod potpunom kontrolom iranskih oružanih snaga.

Amerikanci priznali: Iran izbacio razarače iz Ormuza

U moreuz su ušli, ali su se vratili i napustili ga nakon pojave iranskog drona.

Ovo je izvestio The New York Times, pozivajući se na izvore. Prema novinama, brodovi su trebali da demonstriraju bezbednost prolaska kroz moreuz. (Više o tome pročitajte OVDE)

Astronomska cifra: Evo koliko je koštao rat sa Iranom Izrael

Rat sa Iranom koštao je Izrael oko 35 milijardi šekela (9,8 milijardi evra) rashoda iz budžeta, prema početnoj proceni izraelskog Ministarstva finansija.

Izraelska vojska se sprema za novu ofanzivu

Nakon završetka razgovora između SAD i Irana u Pakistanu, načelnik izraelskog Generalštaba general-potpukovnik Ejal Zamir naredio je pripreme za potencijalni nastavak vojne akcije protiv Islamske Republike, prema izraelskom novinskom portalu Ynet, koji se poziva se na neimenovane izvore.

Tramp ponovo u ratnom sedlu: SAD će blokirati Ormuski moreuz

Predsednik SAD Donald Tramp izdao je zvanično upozorenje da će američke snage započeti blokadu Ormuskog moreuza.

Nekoliko sati nakon što su pregovori između SAD i Irana propali, Tramp se oglasio na društvenim mrežama i zapretio da će "početi proces blokade svih brodova koji pokušavaju da ulaze ili izlaze iz Ormuskog moreuza".

"U nekom trenutku, doći ćemo do principa 'SVIMA JE DOZVOLjEN ULAZ, SVIMA JE DOZVOLjEN IZLAZ', ali Iran nije dozvolio da se to dogodi", napisao je na svojoj platformi Trut soušal.

Utvrđen identitet 3.375 ljudi poginulih u napadima na Iran

Za sada je utvrđen identitet 3.375 ljudi poginulih u američko-izraelskim napadima na Iran, saopštile su medicinske institucije te zemlje, prenosi Sputnjik.

Američka delegacija napustila Islamabad

Niko iz američke delegacije nije ostao u Pakistanu nakon razgovora sa Iranom, javljaju američki mediji.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens napustio je Islamabad u nedelju ujutru nakon 21 sata razgovora sa iranskim zvaničnicima u pakistanskom glavnom gradu. Si-Bi-Es navodi da su iz Islamabada otišli i specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof, zet američkog lidera i savetnik Bele kuće Džared Kušner, kao i tehnički tim delegacije.

Hapšenja "špijuna" u Iranu

U Iranu je uhapšeno 50 ljudi zbog deljenja lokacija i informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javila je državna novinska agencija Si En En.

Iranska agencija navodi da su uhapšeni optuženi za saradnju sa SAD i Izraelom deljenjem osetljivih lokacija, uključujući infrastrukturne objekte, prenela je Al Džazira.

Brza obnova

Iran očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu oštećenih rafinerija i distributivnih postrojenja do 70-80 odsto kapaciteta koje su imali pre američko-izraelskih napada, izjavio je danas zamenik iranskog ministra naftne industrije Mohamed Sadek Azimifar.

U utorak za pregovarački sto?

Izrael želi da libanska vlada preuzme odgovornost za razoružavanje Hezbolaha, libanskog militantnog pokreta koji se u znak podrške Iranu pridružio ratu u prvim danima, prenosi Skaj njuz.

Na dan kada je objavljen sporazum o prekidu vatre u Iranu, 8. aprila, Izrael je izveo vazdušne napade na Bejrut u kojima je ubijeno više od 300 ljudi.

Očekuje se da će pregovori između Izraela i Libana početi u utorak u Vašingtonu, saopštila je danas kancelarija libanskog predsednika Žozefa Auna.

Napad Izraela na Liban

Izraelski napad na južni libanski grad Kana ubio je pet osoba i ranio druge, izvestila je u nedelju Libanska nacionalna novinska agencija.

Agencija je takođe rekla da su odvojeni izraelski napadi pogodili i druge zajednice širom okruga Tire, ranivši najmanje tri osobe u Maraki.

Libanske vlasti su u subotu izvestile da su izraelski napadi ubili najmanje 18 osoba širom južnog Libana, navodeći da je ukupni broj poginulih u ratu koji je počeo prošlog meseca između Tel Aviva i libanske opozicione grupe Hezbolah premašio 2.000.

Nov režim u Ormuzu

Brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz podležu novom režimu prolaska koji uključuje dozvole i naknade na takozvanoj naplatnoj rampi Teherana, preneli su danas američki mediji.

Zvanični Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim vitalnim plovnim putem nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, prenosi "Vol strit džornal".

Vens: "Dogovor nije postignut"

Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, prenosi Index.hr.

- Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.

- Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - zaključio je potpredsednik SAD.

Iran neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine

To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.

- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.

Propali pregovoru u Islamabadu?

Sjedinjene Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.

Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom.

Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.

Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da tokom pregovora u Islamabadu nije postignut dogovor o okončanju sukoba.

Američka i iranska delegacija napustile su rano jutros Islamabad nakon što su 21-časovni pregovori završeni bez postignutog dogovora.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju