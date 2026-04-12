DA BUDE VIŠE MIRA NA ZEMLJI: Vaskršnju liturgiju u Novom Sadu služio mitropolit Irinej

NA Vaskršnjoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu načelstvovao je mitropolit bački Irinej, uz sasluženje Episkopa mohačkog Damaskina i novosadskih sveštenika i đakona.

Svetoj liturgiji su, uz mnogobrojni verni narod, prisustvovali i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, savetnik gradonačelnika Petar Đurđev, muftija vojvođanski i srbijanski Muhamed Ziljkić, kao i druge ličnosti iz javnog života grada.

Mitropolit Irinej je mnogobrojnom vernom narodu čestitao praznik Vaskrsenja Hristovog. - Neka je srećan i blagosloven ovaj veliki praznik, Praznik nad praznicima u našoj Crkvi–Vaskrsenje Hristovo i zalog opšteg vaskrsenja i obnovljenja svekolike Božje tvorevine. Daj Bože da bude više mira na zemlji i da Vaskrs proslavljamo radosnije. Neka Bog dâ i nama svako dobro i da vaskrsavamo iz svakog duhovnog groba. Hristos vaskrse! Na mnoga i blaga leta! – poručio je mitropolit Irinej.

Kako je navedeno na internet stranici Eparhije bačke, na Liturgiji je nastojatelj Sabornog hrama protojerej Velimir Vrućinić, pročitao je Vaskršnju poslanicu Srpske pravoslavne crkve a neposredno pre pričešća vernog naroda Episkop mohački Damaskin je pročitao Vaskršnje slovo svetog Jovana Zlatousta.

Tokom Liturgije pojao je Hor Sabornog hrama „Sveti Georgije“.