Svet

ORBAN PRIZNAO PORAZ Oglasio se nakon objavljivanja rezultata izbora u Mađarskoj: "Ovo je jasno i bolno"

V.N.

12. 04. 2026. u 21:33

VIKTOR Orban, premijer Mađarske, oglasio se nakon objavljivanja rezultata izbora u toj zemlji i priznao poraz.

ОРБАН ПРИЗНАО ПОРАЗ Огласио се након објављивања резултата избора у Мађарској: Ово је јасно и болно

Foto: AP Photo/Markus Schreiber/File

- Rezultat izbora, iako još nije potpun, razumljiv i jasan, bolan je za nas, ali je jasan. Prilika i odgovornost vladavine nam nisu date, čestitao sam pobedničkoj stranci. Čestitao sam Peteru Mađaru, a ovaj rezultat je bolan za Fides - poručio je Orban.

 U svom govoru se zahvalio onima koji su glasali za vladajuće stranke, a posebno se zahvalio biračima u inostranstvu na podršci, rekavši da mogu i dalje računati na Fides-KDNP. 

Podsetimo, na osnovu 60,24% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

Foto: Printskrin/vtr.valasztas.hu

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela

UDAR DRONOVIMA I RAKETAMA: Hezbolah izveo niz napada na sever Izraela