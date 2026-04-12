ORBAN PRIZNAO PORAZ Oglasio se nakon objavljivanja rezultata izbora u Mađarskoj: "Ovo je jasno i bolno"

VIKTOR Orban, premijer Mađarske, oglasio se nakon objavljivanja rezultata izbora u toj zemlji i priznao poraz.

- Rezultat izbora, iako još nije potpun, razumljiv i jasan, bolan je za nas, ali je jasan. Prilika i odgovornost vladavine nam nisu date, čestitao sam pobedničkoj stranci. Čestitao sam Peteru Mađaru, a ovaj rezultat je bolan za Fides - poručio je Orban.

U svom govoru se zahvalio onima koji su glasali za vladajuće stranke, a posebno se zahvalio biračima u inostranstvu na podršci, rekavši da mogu i dalje računati na Fides-KDNP.

Podsetimo, na osnovu 60,24% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

