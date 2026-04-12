Srbija

ŠARAN “RADIO” NA USKRS: Tradicionalno takmičenje u pecanju održano na jezeru u Srpskom Itebeju

Bogoljub Grujić

12. 04. 2026. u 09:28

Tradicionalno Uskršnje takmičenje u pecanju šarana na jezeru u mestu Srpski Itebej u opštini Žitište i ovog proleće okupilo je osamnaest vrhinskih sportskih ribolovaca, koji su se takmičili u tri sektora i za sedam sati prcanja uhvatili 60 oomada ribe ukupne težine 409 kilograma.

ШАРАН “РАДИО” НА УСКРС: Традиционално такмичење у пецању одржано на језеру у Српском Итебеју

A. Amižić

Pobednici po sektorima bili su braća Imre, koji je ukupno upecao 74,99 kilograma ribe i Tibor Cirok, iz vode je izvadio 56,14 kilograma šarana, dok je Atila Zima upecao 17.15 kilograma.
    Veliki prelazni pehar krasiće kućne vitrine Tibora Ciroka, jer je sa 43 procenata upecane ribe, zasluženo poneo titulu apsolutnig šampiona, dok je njegov brat Imre uhvatio ubedljivo najvećeg šarana, težine 13,41 kilograma.
 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

