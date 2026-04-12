VASKRŠNJI KONCERT U PARAĆINU: Prepuna sala Crkve Svete Trojice (FOTO)

PARAĆINSKA Muzička škola „Milenko Živković“ i hram Svete Trojice upriličili su danas tradicionalni Vaskršnji koncert, koji uvek za ovaj veliki pravoslavni praznik privuče ogroman broj vernika i roditelja u salu ove svetinje.

Pre koncerta, četvrtog po redu, oni su prisustvovali svetoj Vaskršnjoj liturgiji, a za ulazak u crkvu čekalo se u redovima.

Na samom koncertu nastup učenika muzičke škole starešina Crkve Bratislav Đorđević najavio je kao zajedničku proslavu vaskresenja Hristovog, a publika je mlade učesnike pozdravila velikim aplauzom.

Prema rečima direktorke Muzičke škole Simonide Pešić, nastupio je hor koji čine deca iz muzičkog zabavišta, pripremnog razreda i učenici od četvrtog do šestog razreda. Aplauze je pobrao i orkestar harmonika, te solisti na flauti, violini, harmonici, klaviru i gitari.