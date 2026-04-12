IVANA PONOVO ŠAMPIONKA: U Mokrinu održano 36. Svetsko prvenstvo u kuckanju farbanim jajima (FOTO)
Seniorska šampionka 36. Svetskog prvenstva u tucanju farbanim kokošijim jajima, koje je danas održano u Mokrinu kod Kikinde, je dvadesešestogodišnja trgovkinja Ivana Prodanović. Uz novčanu nagradu od 100.000 dinara, Ivana je osvojila i drugu titulu ovog jedinstvenog takmičenja.
Prvi put pobednički pehar podigla je pre četiri godine, kada je postala i prva žena šampionka uskršnjeg kuckanja. Sada je svoje ime dodatno učvrstila na listi „večitih“, kako Mokrinčani zovu najuspešnije takmičare.
- Fenomenalan je osećaj pobediti. Najviše sam se pribojavala Ivana Dilbera, koji me je prošle godine eliminisao iz takmičenja, a ove je ponovo bio u finalu. Za moj uspeh najzaslužniji je tata, jer on bira jaja i zna tehniku kuckanja o prednje zube na osnovu koje određuje kakva je ljuska. Ja sam samo učesnik koji pokupi slavu i kući donese pehar. Pobeđivala sam i u konkurenciji dece, a među seniorima 2022. godine. Ove godine najjače jaje odrbari su opet tata i njegov prijatelji Žiga – iskrena je Ivana, ćerka Miodraga Peke Prodanovića, iskusnog takmičara koji ima više pobedničkih titula. Sada je sudija, a jaja jake juske bira za svoje ćerke.
Ivana je i finalu pobedila Milivoja Radojčina, profesora Poljoprivrendog fakulteta u Novom Sadu, kojem je pripala nagrada 60.000 dinara, a trećeplasirani Ivan Dilber „zaradio“ je 40.000 dinara.
U juniorskoj konkurenici titulu šampiona osvojio je osmogodišnji Dušan Terzić, takođe iz čuvene porodice takmičara u kuckanju farbanim kokošijim jajima. On je unuk Save Tezića Košničara i Živice Blažića, uspšenih takmičara „Tucanijade“.
- Prvi put učestvujem i lepo je biti prvi. Tata i deda Sava su celu zimu birali jaja – rekao je ne baš razgovorljivi Dušan, koji je , uz pehar, osvojio i novčanu nagradu od 30.000 dinara.
Drugi je bio Georgije Melenčić, kojem je pripalo 20.000 dinara, a trećeplasirani Ivan Terzić dobio je 10.000 dinara. Organizatori „Tucanijade“ su Mesna zajednica Mokrin i Udruženje „Čuvarkuća“, uz podršku lokalne samouprava u Kikindi.
DA BUDE VIŠE MIRA NA ZEMLjI: Vaskršnju liturgiju u Novom Sadu služio mitropolit Irinej
12. 04. 2026. u 15:09
PIONIRIMA PLASMAN NA DRŽAVNO PRVENSTVO: Ćuprijski strelci najbolji u centralnoj Srbiji
12. 04. 2026. u 13:16
VASKRŠNjI KONCERT U PARAĆINU: Prepuna sala Crkve Svete Trojice (FOTO)
12. 04. 2026. u 12:51
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
