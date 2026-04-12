IVANA PONOVO ŠAMPIONKA: U Mokrinu održano 36. Svetsko prvenstvo u kuckanju farbanim jajima (FOTO)

Seniorska šampionka 36. Svetskog prvenstva u tucanju farbanim kokošijim jajima, koje je danas održano u Mokrinu kod Kikinde, je dvadesešestogodišnja trgovkinja Ivana Prodanović. Uz novčanu nagradu od 100.000 dinara, Ivana je osvojila i drugu titulu ovog jedinstvenog takmičenja.

Prvi put pobednički pehar podigla je pre četiri godine, kada je postala i prva žena šampionka uskršnjeg kuckanja. Sada je svoje ime dodatno učvrstila na listi „večitih“, kako Mokrinčani zovu najuspešnije takmičare.

- Fenomenalan je osećaj pobediti. Najviše sam se pribojavala Ivana Dilbera, koji me je prošle godine eliminisao iz takmičenja, a ove je ponovo bio u finalu. Za moj uspeh najzaslužniji je tata, jer on bira jaja i zna tehniku kuckanja o prednje zube na osnovu koje određuje kakva je ljuska. Ja sam samo učesnik koji pokupi slavu i kući donese pehar. Pobeđivala sam i u konkurenciji dece, a među seniorima 2022. godine. Ove godine najjače jaje odrbari su opet tata i njegov prijatelji Žiga – iskrena je Ivana, ćerka Miodraga Peke Prodanovića, iskusnog takmičara koji ima više pobedničkih titula. Sada je sudija, a jaja jake juske bira za svoje ćerke.

Najuspešniji juniori

Ivana je i finalu pobedila Milivoja Radojčina, profesora Poljoprivrendog fakulteta u Novom Sadu, kojem je pripala nagrada 60.000 dinara, a trećeplasirani Ivan Dilber „zaradio“ je 40.000 dinara.

U juniorskoj konkurenici titulu šampiona osvojio je osmogodišnji Dušan Terzić, takođe iz čuvene porodice takmičara u kuckanju farbanim kokošijim jajima. On je unuk Save Tezića Košničara i Živice Blažića, uspšenih takmičara „Tucanijade“.

- Prvi put učestvujem i lepo je biti prvi. Tata i deda Sava su celu zimu birali jaja – rekao je ne baš razgovorljivi Dušan, koji je , uz pehar, osvojio i novčanu nagradu od 30.000 dinara.

Drugi je bio Georgije Melenčić, kojem je pripalo 20.000 dinara, a trećeplasirani Ivan Terzić dobio je 10.000 dinara. Organizatori „Tucanijade“ su Mesna zajednica Mokrin i Udruženje „Čuvarkuća“, uz podršku lokalne samouprava u Kikindi.