"ORBAN NAM JE ČESTITAO POBEDU": Oglasio se Peter Mađar posle prebrojanih 53,45% glasova
PETER Mađar, lider opozicione Tise, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.
- Premijer Viktor Orban je upravo pozvao da nam čestita pobedu– izjavio je Peter Mađar.
Podsetimo, na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.
Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.
