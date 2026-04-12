Svet

"ORBAN NAM JE ČESTITAO POBEDU": Oglasio se Peter Mađar posle prebrojanih 53,45% glasova

V.N.

12. 04. 2026. u 21:21

PETER Mađar, lider opozicione Tise, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.

ОРБАН НАМ ЈЕ ЧЕСТИТАО ПОБЕДУ: Огласио се Петер Мађар после пребројаних 53,45% гласова

Istvan Balogh / Alamy / Profimedia

- Premijer Viktor Orban je upravo pozvao da nam čestita pobedu– izjavio je Peter Mađar.

Podsetimo, na osnovu 53,45% odsto prebrojanih glasova opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 mandata (41 sa lista, 95 pojedinačno), dok je vladajući Fides dobio 56 mandata (45 sa lista, 11 pojedinačno) u mađarskom parlamentu, navedeno je na sajtu Nacionalne izborne komisije Mađarske.

Pokret Naša domovina osvojila je 7 mandata.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban priznao poraz, oglasio se i Mađar