Svet

SNIMCI POTVRĐUJU Pentagon o ovome ćuti: Dron od 20.000$ uništio najskuplji PVO radar (VIDEO)

Predrag Stojković

12. 04. 2026. u 21:33

SNIMCI koje su objavili katarski državni mediji prvi put pokazuju uništenje nadograđenog radara za rano upozoravanje AN/FPS-132 Block 5 na zemlji u blizini Um Dahala u Kataru, pokazujući značajna unutrašnja oštećenja nakon iranskih napada 28. februara.

СНИМЦИ ПОТВРЂУЈУ Пентагон о овоме ћути: Дрон од 20.000$ уништио најскупљи ПВО радар (ВИДЕО)

Foto MO Iran

Radar je jedan od najvažnijih i najsposobnijih kopnenih radarskih sistema u američkoj globalnoj arhitekturi upozoravanja na rakete, iako njegova ekstremna cena sprečava široko rasprostranjeno raspoređivanje, što znači da je radar u Kataru jedini te vrste van kopnenog dela SAD. Sistem ima domet detekcije preko 5.000 kilometara i može da pruži rano upozorenje na raketne napade u roku od nekoliko minuta od lansiranja.

Foto Vikipedia/US Army employee

AN/FPS-132 je najskuplji radar za rano upozoravanje na svetu i jedan je od višestrukih visokovrednih radarskih sistema uništenih u iranskim napadima, sa tri mobilna radarska sistema AN/TPY-2 X-band iz antibalističkog raketnog sistema THAAD, svaki vredan procenjenih 700 miliona do 1,1 milijardu dolara, koji su takođe pogođeni u Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Uništenje ovih ključnih radarskih sistema u roku od nekoliko sati nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran 28. februara otvorilo je put mnogo većoj stopi uspeha kada je Iran pokrenuo napade balističkim raketama na ciljeve SAD i njihovih strateških partnera širom Bliskog istoka. Do kraja marta, izraelski izvori su procenili da iranske rakete koje su pogodile ciljeve u Izraelu imaju stopu uspeha od 80%, jer je protivraketna odbrana sve više posustajala, uglavnom zbog uništavanja protivraketnih radara.

AN/FPS-132 koristi hiljade čvrstih modula za predaju/prijem i pruža kontinuirani nadzor, umesto povremenog skeniranja. Procenjuje se da svaki radar košta 1,1 milijardu dolara, a američki izvori procenjuju da će biti potrebno pet do osam godina da se zameni onaj uništeni u Kataru. Radar je postao operativan 2013. godine i raspoređen je sa posebnom svrhom suprotstavljanja iranskom i sirijskom arsenalu balističkih raketa. Izveštaji američkih izvora uveliko ukazuju na to da je uništenje AN/FPS-132 ozbiljno degradiralo kapacitete za upozoravanje na rakete u regionu, jer su takvi radari retki i teško ih je zameniti.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
