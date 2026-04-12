SNIMCI POTVRĐUJU Pentagon o ovome ćuti: Dron od 20.000$ uništio najskuplji PVO radar (VIDEO)
SNIMCI koje su objavili katarski državni mediji prvi put pokazuju uništenje nadograđenog radara za rano upozoravanje AN/FPS-132 Block 5 na zemlji u blizini Um Dahala u Kataru, pokazujući značajna unutrašnja oštećenja nakon iranskih napada 28. februara.
Radar je jedan od najvažnijih i najsposobnijih kopnenih radarskih sistema u američkoj globalnoj arhitekturi upozoravanja na rakete, iako njegova ekstremna cena sprečava široko rasprostranjeno raspoređivanje, što znači da je radar u Kataru jedini te vrste van kopnenog dela SAD. Sistem ima domet detekcije preko 5.000 kilometara i može da pruži rano upozorenje na raketne napade u roku od nekoliko minuta od lansiranja.
AN/FPS-132 je najskuplji radar za rano upozoravanje na svetu i jedan je od višestrukih visokovrednih radarskih sistema uništenih u iranskim napadima, sa tri mobilna radarska sistema AN/TPY-2 X-band iz antibalističkog raketnog sistema THAAD, svaki vredan procenjenih 700 miliona do 1,1 milijardu dolara, koji su takođe pogođeni u Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.
Uništenje ovih ključnih radarskih sistema u roku od nekoliko sati nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran 28. februara otvorilo je put mnogo većoj stopi uspeha kada je Iran pokrenuo napade balističkim raketama na ciljeve SAD i njihovih strateških partnera širom Bliskog istoka. Do kraja marta, izraelski izvori su procenili da iranske rakete koje su pogodile ciljeve u Izraelu imaju stopu uspeha od 80%, jer je protivraketna odbrana sve više posustajala, uglavnom zbog uništavanja protivraketnih radara.
AN/FPS-132 koristi hiljade čvrstih modula za predaju/prijem i pruža kontinuirani nadzor, umesto povremenog skeniranja. Procenjuje se da svaki radar košta 1,1 milijardu dolara, a američki izvori procenjuju da će biti potrebno pet do osam godina da se zameni onaj uništeni u Kataru. Radar je postao operativan 2013. godine i raspoređen je sa posebnom svrhom suprotstavljanja iranskom i sirijskom arsenalu balističkih raketa. Izveštaji američkih izvora uveliko ukazuju na to da je uništenje AN/FPS-132 ozbiljno degradiralo kapacitete za upozoravanje na rakete u regionu, jer su takvi radari retki i teško ih je zameniti.
(militarywatchmagazine.com)
