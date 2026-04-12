PIONIRIMA PLASMAN NA DRŽAVNO PRVENSTVO: Ćuprijski strelci najbolji u centralnoj Srbiji

Zorana Rašić

12. 04. 2026. u 13:16

NA Prvenstvu centralne Srbije u streljaštvu, B i C program, održanom juče u Lebanu, čiji je domaćin bio Streljački klub Gatos, strelci ćuprijskog Gradskog streljačkog kluba 1887 ostvarili su nameru da se izbore za učešće na Prvenstvu Srbije.

ПИОНИРИМА ПЛАСМАН НА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО: Ћупријски стрелци најбољи у централној Србији

Foto: Fejsbuk/Gradski streljački klub 1887

To im je uspelo zahvaljujući ekipi pionira u sastavu: Andrija Marković, Mihajlo Đorđević i Đorđe Milosavljević.

Ambiciozni i precizni dečaci osvojili su prvo mesto u svojoj konkurenciji u disciplini serijska vazdušna puška, a zlatne medalje omogućile su im plasman na najviši nivo takmičenja.

U pojedinačnoj konkurenciji Andrija Marković je osvojio četvrto mesto.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

