PIONIRIMA PLASMAN NA DRŽAVNO PRVENSTVO: Ćuprijski strelci najbolji u centralnoj Srbiji
NA Prvenstvu centralne Srbije u streljaštvu, B i C program, održanom juče u Lebanu, čiji je domaćin bio Streljački klub Gatos, strelci ćuprijskog Gradskog streljačkog kluba 1887 ostvarili su nameru da se izbore za učešće na Prvenstvu Srbije.
To im je uspelo zahvaljujući ekipi pionira u sastavu: Andrija Marković, Mihajlo Đorđević i Đorđe Milosavljević.
Ambiciozni i precizni dečaci osvojili su prvo mesto u svojoj konkurenciji u disciplini serijska vazdušna puška, a zlatne medalje omogućile su im plasman na najviši nivo takmičenja.
U pojedinačnoj konkurenciji Andrija Marković je osvojio četvrto mesto.
