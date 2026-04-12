VASKRS U JADRU, VUKOVOM KRAJU: Radost praznika na svakom koraku

U Jadru, Vukovom kraju, radovanje Vaskrsu, najvećem hrišćanskom prazniku je na svakom koraku, od hramova koji su bili puni vernika do domova ovdašnjih ljudi, koji slave i uživaju u danu Hristovog vasrsenja, uz međusobne čestike i obavezno tucanje šarenim jajima.

foto V Mitrić

U lozničkom kraju organizuju se i radionice šaranja jaja, koje su se, minulih dana, u najboljem svetlu pokazale na više "adresa" među kojima i u Specijalnoj bolnici "Banja Koviljača", gde su se radovali mališani na Dečjem odeljenju.

Mnoge ovdašnje žene su šaranje jaja učile od staramajki, koje su tu veštinu savladale pre više decenija.

-To nije samo veština, već ljubav koja se utiskuje na svako jaje, uz najlepše želje za svakog onog u čije ruke dođe - kaže Dušanka Mitić iz Runjana, kod Loznice.