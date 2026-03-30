TRAŽI SE IZVOĐAĆČ RADOVA: Produžen tender za rekonstrukciju dela Ibarske magistrale

Treći put produžen je tender za izvođača radova rekonstrukcije dela Ibarske magistrale, od varošice Ušće u klisuri Ibra do Raške, u dužini od 32,3 kilometra, koji je raspisalo JP „Putevi Srbije“, a novi rok za dostavljanje ponuda je 28. april.

G.Šljivić

Ovaj projekat čija je vrednost procenjena na 2,26 milijardi dinara bez PDV, sa rokom izvođenja 22 meseca, sprovodi se u okviru Programa rehabikitacije puteva finansiranog sredstvima Evropske investicione banke i Republike Srbije.

Obnova dela Ibarske magistrale podrazumeva rekonstrukciju kolovozne konstrukcije, izgradnju i sanaciju sistema odvodnjavanja, sanaciju i rekonstrukciju mostova, propusta i potpornih zidova, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme i radove na telekomunikacionim i elektroenergetskim instalacijama. Radovi će se izvoditi uz odvijanje sabraćaja na ovoj, veoma prometnoj deonici, uz obezbeđivanje svih propisanih bezbednosnih uslova.