HRABRO SRCE U JUNAKA: Smederevci prepešačili pola puta do Ostroga da pomognu bolesnoj devojčici (FOTO)

PRIJATELjI Dejan Kalinić (27) i Stefan Stokić (28) iz Smedereva koji su u ponedeljak, 23. marta krenuli pešice na put dug 450 kilometara do manastira Ostrog u Crnoj Gori kako bi pomogli u lečenju sugrađanke Lare Eve Martinović (12), koja od rođenja boluje od spinalne mišićne atrofije, stigli su do Nove Varoši.

- Ovog jutra krećemo iz Nove Varoši ka Jabuci. Imamo žuljeve na stopalima, upalu tetiva, kolena, povrede skočnih zglobova. Ali, uz dosta brufena, izgazićemo - kaže Dejan Kalinić napominjuću da su ih od Smedereva do Zlatibora na konak primali dobri ljudi, dok su jedino na Zlatiboru ipak platili prenoćište.

Vremenski uslovi za ovaj poduhvat nisu najbolji. Kiša i loše vreme ih ometaju. Sneg ih je sačekao na Zlatiboru. Ipak, kažu da neće odustati uprkos svim teškoćama.

- Krenuli smo sa božijom promišlju i verom i daćemo sve od sebe da put izguramo do kraja - kaže Kalinić.

Ovi hrabri momci pešače osmi dan. Do manastira Ostrog ostalo im je još oko 220 kilometara.

Pozivaju sve dobre ljude da ih podrže u činu dobročinstva tako što će pomoći lečenje devojčice Lare Eve Martinović kojoj je sa godinu dana dijagnostikovana je progresivna neuromišićna bolest, tačnije spinalna mišićna atrofija tip 2. Pored nemogućnosti da hoda i da se razvija kao i većina njenih vršnjaka, Lara Eva ima problem i sa gutanjem i disanjem, pa je neophodno da koristi aparat za iskašljavanje i preko noći aparat za disanje.

Sredstva su potrebna za medicinske aparate,ortopedska pomagala, fizikalne terapije, rehabilitacije, lečenje u inostranstvu kao i za troškove smeštaja u toku lečenja.