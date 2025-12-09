IZ BUDŽETA 190 MILIONA DINARA: Kraljevčani sami finansiraju rekonstrukciju starog mosta preko Ibra
Stari, dotrajali i zubom vremena oštećeni most preko Ibra u centru Kraljeva uskoro će biti zatvoren za saobraćaj, a njegovu kompletnu rekonstrukciju Kraljevčani će sami finansirati, kako stvari sada stoje - bez novca iz republičke kase.
Za ovu namenu, kroz Program ovdašnjeg Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, u gradskom budžetu za 2026. godinu biće izdvojeno oko 190 miliona dinara, o čemu tek treba da se izjasne i odbornici lokalnog parlamenta.
- Trenutno se obavlja izrada saobraćajno-tehničke dokumentacije, dok će se o stanju mosta i njegovoj stabilnsti uraditi detaljna stručna ispitivanja i elaborat. Kada stručnjaci budu dali svoju konačnu reč raspisaće se javna nabavka za rekonstukciju. A, koliko će ona trajati zavisiće od stepena oštećenja, ali i od vremenskih uslova – kaže Biljana Rakić, v.d. direktorka ovdšnjeg JP za uređivanje građevinskog zemljišta.
Za vreme sanacije, kompletan saobraćaj na ulasku u grad iz pravca Kruševca, Trstenika i Vrnjačke Banje, kao i naselja Ribnica i Beranovac, najverovatnije će biti preusmeren na paralelni, noviji most, sagrađen 2008. godine, koji je do sada bio jednosmeran. O tome će građani biti obavešteni najmanje 48 sati pre zatvaranja starog mosta, uz postavljanje adekvatne saobraćjne signalizacije.
