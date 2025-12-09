Srbija

IZ BUDŽETA 190 MILIONA DINARA: Kraljevčani sami finansiraju rekonstrukciju starog mosta preko Ibra

Goran Ćirović

09. 12. 2025. u 11:25

Stari, dotrajali i zubom vremena oštećeni most preko Ibra u centru Kraljeva uskoro će biti zatvoren za saobraćaj, a njegovu kompletnu rekonstrukciju Kraljevčani će sami finansirati, kako stvari sada stoje - bez novca iz republičke kase.

ИЗ БУЏЕТА 190 МИЛИОНА ДИНАРА: Краљевчани сами финансирају реконструкцију старог моста преко Ибра

G.Šljivić

Za ovu namenu, kroz Program ovdašnjeg Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, u gradskom budžetu za 2026. godinu biće izdvojeno oko 190 miliona dinara, o čemu tek treba da se izjasne i odbornici lokalnog parlamenta.

- Trenutno se obavlja izrada saobraćajno-tehničke dokumentacije, dok će se o stanju mosta i njegovoj stabilnsti uraditi detaljna stručna ispitivanja i elaborat. Kada stručnjaci budu dali svoju konačnu reč raspisaće se javna nabavka za rekonstukciju. A, koliko će ona trajati zavisiće od stepena oštećenja, ali i od vremenskih uslova – kaže Biljana Rakić, v.d. direktorka ovdšnjeg JP za uređivanje građevinskog zemljišta.

Za vreme sanacije, kompletan saobraćaj na ulasku u grad iz pravca Kruševca, Trstenika i Vrnjačke Banje, kao i naselja Ribnica i Beranovac, najverovatnije će biti preusmeren na paralelni, noviji most, sagrađen 2008. godine, koji je do sada bio jednosmeran. O tome će građani biti obavešteni najmanje 48 sati pre zatvaranja starog mosta, uz postavljanje adekvatne saobraćjne signalizacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)